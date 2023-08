Ariel Rivero: “Es el fin del kirchnerismo”

Pasaron las PASO y comenzaron los análisis de los resultados. Ariel Rivero fue candidato a gobernador en Río Negro por el espacio de Milei. Esta mañana señaló en Radio La Super de Roca que “hay un electorado cansado y Río Negro no escapa a eso. Milei es un voto castigo al sistema. Es terrible el resultado para el gobierno nacional. No me sorprende, el peronismo esta cooptado por el kirchnerismo y lo que viene en la Argentina es mucho mejor”

Agregó que “Milei tiene propuestas diferentes, Argentina está en su peor momento, peor que en 2001. Con un modelo económico que fracasó, la gente no llega a fin de mes. Yo estaba convencido que Javier iba a hacer una gran elección. Creo que el kirchnerismo es un modelo que se profundizó en los últimos 10 años, nos llevó a la oscuridad más profunda, la gente no progresa, la inflación impide programar tu vida porque no te alcanza el dinero, hay un modelo educativo disminuido, un sistema sanitario averiado, es el fin del kirchnerismo".

“En Río Negro el gobierno deberá reconocer que hay cosas que está haciendo mal. Río Negro está a la deriva, con problemas estructurales terribles y no hay respuestas a los reclamos de salud, seguridad y educación”, concluyó.