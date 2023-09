Entre la malaria crónica y los dramas cotidianos

La semana que termina estuvo atravesada por las propuestas y polémicas que giraron en torno a la crisis económica por la que transita el país. Hubo cuestionamientos y rechazos a las medidas que lanzó el ministro de Economía y candidato a presidente de la Nación por Unión por la Patria, Sergio Massa. Al tiempo que en Neuquén también se registraron reclamos piqueteros en demanda, entre otras cosas, de más partidas presupuestarias para comedores. También durante la semana hubo una marcha en reclamo del esclarecimiento del femicidio de Silvia Cabañares, cuyo cuerpo fue hallado en Balsa Las Perlas. La Justicia demoró a un sospechoso pero a las pocas horas lo dejó en libertad. La buena noticia fue que el gasoducto Néstor Kirchner permitió que aumentara la producción de gas en Vaca Muerta. Pero eso no es todo, hay más, como la violencia en una escuela neuquina y el asalto a la jaula de los tigres (literal) en Río Negro. Veamos.

Cabeza de termo

Un penoso enfrentamiento entre dos estudiantes de 17 y 18 años alteró la calma y generó preocupación en la localidad neuquina de Loncopué, donde uno de ellos le pegó con un termo (en la cabeza) a su compañero y lo dejó inconsciente. La cosa no terminó ahí, ya que un grupito de sujetos de entre 19 y 20 años intentó ingresar al CPEM N 10 y -ante la imposibilidad de hacerlo- comenzaron a tirar piedras. “Tres de los cuatro individuos fueron detenidos por la policía”, informó el comisario mayor Santos Morales. El bochorno obligó a suspender las clases hasta que se calmaran los ánimos ¡Una locura!

Las ventas por el piso

“El verdadero problema vendrá después”, advirtió el vicepresidente de la entidad que nuclea a los empresarios y comerciantes neuquinos (ACIPAN), Edgardo Phielipp, durante una entrevista que le realizaron en la AM550. “La economía argentina tiene mucha inflación y con la caída de la actividad estamos bastante complicados”, lamentó. Sobre el panorama de la economía señaló que “es todo muy improvisado; no hay programa, no hay plan, ni se conoce cuál es el esquema de salida para la problemática”, dijo y lanzó: “Hay medidas que son imposibles de cumplir; por lo pronto, hay un malestar absoluto por parte de las empresas”.

Cuidado con las multas

La Municipalidad de Neuquén advirtió que comenzará a multar a quienes contraten a los “trapitos” para el lavado de sus autos en la calle y a quienes laven veredas en horarios no habilitados para tal fin. Respecto de la presencia de lavacoches en las calles del centro capitalino, el subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, explicó que “es una actividad que no está permitida y estamos controlando; lo primero que hacemos es informar a la persona que lava autos en la vía pública que no se puede hacer y si persiste en la actividad lo notificamos y sancionamos”.

Bono en Río Negro

En Río Negro, los gremios que nuclean a los trabajadores del Estado (UPCN, ATE, UnTER y SITRAJUR) se reunieron con representantes del gobierno provincial. Y luego éste anunció que “se cumplirá con pago de una suma fija de 60 mil pesos, tal como lo anunció el ministro” Massa. Se abonará en dos cuotas: una en septiembre y la otra en octubre a cuenta de futuras paritarias para todos los agentes públicos que perciben hasta 400 mil pesos de sueldo, dijeron. No obstante, desde ATE Río Negro, Rodrigo Vicente explicó que “el gobierno pretende seguir dilatando los tiempos, parece que los funcionarios políticos no tuvieron problemas con el 22% devaluado; el 12,5 aumento de nafta; el 35% de aumento en bienes y servicios y productos de primera necesidad”. “Rechazamos esta propuesta y convocaremos a un plenario de secretarios generales para analizar medidas de fuerza”, arengó.

Rechazo a la ley de alquileres

La Ley de Alquileres fue aprobada en la Cámara de Diputados de la Nación y ya comenzó su tratamiento en comisiones del Senado, donde se espera que sea rechazada. La norma propone acortar la duración de los contratos y actualizar del precio cada cuatro meses, lo que supone un peligro extremo para los inquilinos. Al respecto, Nahuel Capobianco de la Asociación de Inquilinos de Río Negro explicó que “es un recorte de derechos, es nefasta la modificación. Se pelean los lobbies inmobiliarios y los formadores de precios para ver quién se queda con el dinero de los laburantes”. Advirtió que “la ley modificada contempla aumentos cada cuatro meses con una libre negociación entre el inquilino y la inmobiliaria”. “Espero que el Senado la rechace”, señaló.

Engañados como gatitos

Un rumor popular indicaba que el empresario Julio Rajneri guardaba parte de su fortuna en la jaula de los tigres, en el zoológico Bubalcó. Eso motivó a un grupo de delincuentes que hace unos pocos días ingresó al lugar e intentó abrir una bóveda que tiene un enorme candado ¿Qué hicieron con los tigres? Según se informó desde policía, eran las 9 de la mañana, cuando “personas desconocidas violentaron el chapón de la puerta doble hoja, que da ingreso al sector de jaulas y manipularon los cables y roldanas que permiten abrir las compuertas, de esta manera lograron encerrar a los tigres en otro sector alejado de la celda a la que querían ingresar”. El caso generó una enorme sorpresa, porque siempre se comentó, en Allen, que en el zoológico ubicado en Guerrico, contra la costa del río Negro, uno de los dueños del Diario Río Negro atesoraba una fortuna.

Provincias rebeldes

Las provincias de Misiones, Santa Fe, Jujuy, Córdoba, La Pampa, Entre Ríos, Neuquén y la Ciudad de Buenos Aires rechazaron el pago de la suma de 60 mil pesos (pagaderos en dos cuotas) que anunció el ministro Massa, para trabajadores tanto del sector público como privado cuyos sueldos no superen los 400 mil pesos. Desde el gobierno que conduce Omar Gutiérrez expresaron: “Existe un acuerdo vigente con ajuste por IPC (índice de precios al consumidor) único en el país que contempla justamente estos saltos en las variables económicas”. Es decir, los sueldos de los trabajadores y funcionarios de la administración pública neuquina suben a medida que lo hace la inflación.

Críticas de Milei

Tanto el candidato a presidente por la Libertad Avanza, Javier Milei, como la candidata a presidenta por Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, criticaron las medidas que anunció Massa para compensar el daño que la devaluación causó en el poder adquisitivo de la población. Devaluación, que vale aclararlo, fue generada por el propio gobierno nacional. “Otra vez keynesianismo modelo Ford T. Siempre falla y volverá a fallar. El tema es el tiempo, esto es si estalla antes o después de la elección”, dijo Milei y agregó que “no se pueden esperar resultados distintos haciendo lo mismo de siempre”. Por su parte, Bullrich aseguró que “Massa se sigue burlando de la gente, para empujar su candidatura tomó una serie de medidas que la inflación se va a comer en pocos días”. “Esta Argentina sufre y los problemas no se resuelven con maquillaje y más emisión. Massa ofrece populismo kirchnerista explícito en lugar de dar oportunidades reales para que los argentinos puedan trabajar y crecer”, sostuvo.