Gaido: "A los neuquinos nos deben fondos de coparticipación"

Tras el anuncio del desarrollo de otros 4.000 lotes con servicios para vecinos de la ciudad, el intendente de Neuquén, Mariano Gaido, se volvió a referir al freno de la obra pública por parte del Gobierno nacional. "Nos preocupa y nos parece sumamente injusto", comentó en declaraciones en "La Primera Mañana" por AM550.

El intendente declaró que está "de acuerdo" con lo que propone Milei como título en tanto al "sinceramiento" y al "ordenamiento", pero agregó: "Seamos ordenados y demos a cada uno lo que le corresponde: a los neuquinos nos deben fondos de coparticipación".

Gaido afirmó que "de cada 10 pesos" que la provincia paga en impuestos "5 vienen a Neuquén en lo que es coparticipación". En este sentido, manifestó que "terminar con la obra pública" es una forma de "emparejar esta injusticia que tiene Buenos Aires con Neuquén".

"Me parece bien que ordenemos, pero es como vos me digas: 'mirá Mariano: lo mío es mío y lo tuyo es mío'. Ahí ya no hay ordenamiento, no hay justicia, ahí hay una situación dispar", ratificó y explicó que es una nueva forma de "unitarismo".

Sobre el nuevo proyecto de loteos, dijo que es con un presupuesto que se genera de manera independiente, con distintos convenios en donde destacó que se "cumple en tiempo y forma en el 93% con el pago de la cuota". Y, por último, concluyó que "hay una necesidad de tener una oportunidad de tener un terreno que es tremenda en la ciudad de Neuquén".