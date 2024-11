“Escándalo es subirse los gastos discrecionales”, dijo el diputado Domínguez

Sigue la polémica en la Legislatura de Neuquén a partir de los cuestionamientos que realizaron diputados sobre la previsibilidad que tienen que tener los fondos públicos que maneja el Poder Legislativo Provincial y el enojo manifiesto de la vicegobernadora de Neuquén, Gloria Ruiz.

En diálogo con el programa Así Estamos por Mitre Patagonia, el diputado del Movimiento Popular Neuquino (MPN), Claudio Domínguez, realizó una serie de cuestionamientos a los dichos de la vicegobernadora y presidenta de la Legislatura, sobre la previsión que debe tener el presupuesto legislativo provincial.

"Escándalo es subirse de 138 millones los gastos discrecionales a 6.500 millones. Eso es un escándalo", cuestionó Domínguez en un directo mensaje a Gloria Ruíz.

Mirá la entrevista completa con Claudio Domínguez acá:

Domínguez aseguró que la propuesta es crear un fondo para dar previsibilidad de funcionamiento al Poder Legislativo Provincial y poder utilizarlo si hay algún imprevisto por alguna razón determinada.

“Si lo que te dice Nación que te va a enviar no es así, o si la inflación es más alta que la prevista por el Gobierno Nacional, que establece un 18%. Entonces, la Legislatura este año termina con un leve déficit donde tiene que sanearse”, justificó Domínguez respecto a la propuesta presentada.

Consideró que con este "fondo de estabilización” sería posible sanear un posible desequilibrio presupuestario. Y continuó: “El Gobernador establece y entrega un 1,5% más, eso significa casi 11.000 millones de pesos más. Y ese 1,5% más depende ya de nosotros cómo se va a administrar ese fondo por si pasa algo”.

"El proyecto de la Legislatura está mal proyectado, está dibujado"

Al consultarle por los asesores de la vicegobernadora en materia presupuestaria y por la figura de un ex funcionario en la cartera de Hacienda de Plottier, como Néstor Gelos, el diputado siembra la duda y aseguró: “Yo a Néstor Gelos nunca lo vi en la Legislatura”.

“Lo que te puedo decir que está mal proyectado el presupuesto de la Legislatura, que está dibujado, y que ese presupuesto hay un desequilibrio importante y hay un mal gasto de los fondos”, disparó el diputado.

Finalmente, dijo que “la gran confusión es que muchos diputados y la vicegobernadora creen que la plata es de ellos. No, es la plata del pueblo. Y vos la tenés que administrar bien”.

"No estamos en contra del manejo de los fondos"

El diputado aclaró que no están en contra de los gastos que realiza la Legislatura, sino que la propuesta es generar una previsibilidad ante cualquier tipo de situación, imprevisto y que no deban recurrir el Ejecutivo para cubrir gastos de un presupuesto mal realizado.

"Nosotros lo que le dijimos es, generá un fondo, por si tenemos una emergencia, un fondo de 3.500 millones, 4.000 millones que ojo, eso es mucho, no alcanza a pagar el sueldo de un mes del empleado legislativo. Generá un fondo para tener previsibilidad por lo menos un mes de sueldo y después lo otro gastalo, no me voy a meter en qué lo querés gastar, gastalo".

Al respecto, ironizó con los potenciales gastos: "¿Querés comprar medallita?, Comprá medallita. ¿Querés comprar hamaca?, Comprá hamaca. ¿Querés comprar banderita?, comprá hamaca. ¿Querés comprar banderita?, comprá banderita. Y si le querés donar a tal institución, donalo. Hacelo con Casa de las Leyes, con el que vos quieras, no hay problema".

Pero aclaró: "Resguardá esto por si pasa una emergencia, por si hay una caída, por si hay una recesión económica, porque la Legislatura, a comparación de la provincia, únicamente recibe de la coparticipación nacional", sentenció.