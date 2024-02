Para Domínguez, Javier Milei es un "pirómano"

Legisladores del MPN presentaron un proyecto de comunicación en repudio a la retención de 13.500 millones de pesos correspondientes a la coparticipación mensual de la provincia de Chubut por parte del Gobierno Nacional, asegurando que, “es una decisión absolutamente centralista y autoritaria, que amenaza con erosionar el sistema democrático y busca generar incertidumbre y caos, en un intento de disciplinar a quienes pensamos distinto”.

Frente a este panorama, los diputados quieren convocar de urgencia al Parlamento Patagónico para analizar el complejo escenario y definir las acciones a seguir de manera conjunta.



Al respecto, el legislador emepenista Claudio Domínguez remarcó que “Javier Milei es un pirómano, que atropella indiscriminadamente el orden constitucional, democrático y federal en su afán de imponer sus caprichos”, y agregó que “acá no caben las medias tintas, debemos condenar sin vueltas la extorsión y amenazas del presidente al pueblo de Chubut, porque hoy son los hermanos chubutenses pero, si no levantamos nuestra voz para hacernos escuchar y hacemos algo, mañana seguramente vendrá por los recursos de todos los neuquinos”.

En tanto la diputada Daniela Rucci, quien preside la comisión de Parlamento Patagónico y Mercosur de la Legislatura neuquina, instó a las distintas provincias patagónicas a nombrar a sus representantes y convocar a este cuerpo parlamentario de forma urgente, para que acompañe la decisión de los gobiernos de defender conjuntamente los recursos de esta región del país.

“Debemos estar unidos, ser contundentes, y movernos con rapidez para analizar las alternativas que tenemos en la defensa de nuestros recursos y de nuestra gente ante las extorsiones y amenazas de un gobierno nacional que busca avasallar y pisotear los derechos de las provincias”, señaló la legisladora.

Por su parte, Domínguez insistió en que “el cumplimiento del sistema de coparticipación federal no es optativo; no se elige cumplir o no cumplir la Constitución"

"El Presidente lo sabe, pero prefiere generar caos y angustia mientras se divierte tuiteando desde la Casa Rosada, olvidándose que la realidad de los argentinos exige poner en marcha soluciones y dejar atrás los enfrentamientos inútiles”.



“Expresar nuestro firme apoyo y el repudio más enérgico es el único camino posible como legisladores frente a un avasallamiento sin precedentes en la historia democrática argentina por parte de un presidente a una provincia”, dijo Domínguez y agregó que

Por último, el diputado manifestó que “Milei no es quién para decidir si cumple o no con el envío automático de los fondos coparticipables como manda la ley. Resulta una obviedad, pero parece necesario recordarle al presidente que esos fondos no son de su bolsillo, sino que simplemente la Nación los recauda resultado del esfuerzo de los argentinos para redistribuirlo con criterios legales e imparciales, con el objetivo de lograr el crecimiento equilibrado en el territorio del país y garantizar la igualdad de oportunidades”.



“Lo que se propone el Presidente es ni más ni menos que preparar el terreno para un golpe institucional al gobierno legítimamente electo de la provincia de Chubut”, finalizó el diputado.