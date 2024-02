Gobernadores esperarán "alguna señal" de Milei

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, recibió en las últimas horas el respaldo de casi la totalidad de los mandatarios del país, sin distinción política, tras su amenaza de cortar el suministro de petróleo y gas por el recorte en los fondos de coparticipación que practicó sobre esa provincia el gobierno de Javier Milei. Los mandatarios del bloque patagónico, entre quienes están Rolando Figueroa de Neuquén y Alberto Weretilneck, de Río Negro, "van a esperar si existe algún tipo de respuesta del gobierno nacional", se informó, al cabo de una reunión por videoconferencia.

Torres recibió el apoyo explícito de los gobernadores de Juntos por el Cambio y los peronistas -a excepción del tucumano Osvaldo Jaldo-. Además, protagonizó un encuentro virtual con los mandatarios patagónicos, a través de la plataforma Zoom, en la que "ratificaron el comunicado conjunto que emitieron anoche".



"Los seis gobernadores ratificaron el documento y no tomaron una nueva decisión. Van a esperar si existe algún tipo de respuesta del Gobierno nacional y luego verán cómo sigue esto, porque recién empieza", señalaron las fuentes sobre el encuentro en el que participaron Torres y sus pares Gustavo Melella (Tierra del Fuego); Sergio Ziliotto (La Pampa); Claudio Vidal (Santa Cruz); Rolando Figueroa (Neuquén); y Alberto Weretilneck (Río Negro).



Además, afirmaron que "es posible que el martes próximo ofrezcan una conferencia de prensa, pero eso se tiene que terminar de pulir", mientras otras fuentes de la reunión coincidieron en afirmar que "hoy se avanzó en el tema planteado por Torres, pero no habrá comunicado".



Los gobernadores patagónicos "ratificaron la demanda que va a presentar Chubut el lunes ante la Justicia. Y están evaluando acciones legislativas en el Congreso si (el presidente Javier) Milei decide avanzar sobre la coparticipación", añadieron las fuentes.



Esos voceros destacaron la importancia de que "se consolide un grupo fuerte de gobernadores de la región, que no pertenecen todos al mismo partido político pero la problemática común los termina uniendo".