Qué dijo la ministra de Educación tras el aumento por decreto a docentes

Tras la firma del aumento por decreto a los docentes neuquinos la ministra de Educación, Soledad Martínez habló con Santiago Montórfano y Luciano Muñoz en Neuquén.AR por Canal 24/7 y AM550 La Primera.

La titular de la cartera educativa provincial remarcó que la propuesta formalizada el miércoles "fue la mejor del Gobierno y la mejor propuesta integral y salarial que han recibido los docentes en el país". En esa línea, destacó que siguieron de cerca cómo evolucionaban las negociaciones en el resto de las provincias ya que "en ninguna se actualizó por IPC, ni con mecanismos de actualización anualizados y en ningún lugar se están discutiendo otras cuestiones que hacen a reivindicaciones de trabajadores y trabajadoras".

"Todo esto estaba reflejado en la propuesta del miércoles de la que ayer nos notificaron su rechazo y, tras analizarlo decidimos disponer por este mecanismo", explicó. Martínez entiende que la oferta realizada por el gobierno es la mejor y también la última, "porque recoge la totalidad de los puntos de la mesa de negociación".

En detalle, señaló que el "reclamo histórico por la devolución en las categorías de zonas desfavorables y muy desfavorables fue propuesto y está incorporado en el decreto", además de que crearon la "totalidad de las horas y de los cargos pendientes de crearse en todo el sistema, 30 mil horas y más de 630 cargos que significan puestos de trabajo en educación para la provincia y es una inversión del Estado muy importante".

Qué opina Martínez sobre la interna de ATEN

Sobre los motivos del rechazo de ATEN Capital a las propuestas del Gobierno, la ministra definió que en todas las negociaciones "hay un sector del sindicato que tiene una posición absolutamente inflexible y que solo tiene vocación de generar el conflicto. No hay una sola propuesta que sea bien recibida si no se trata del pliego absoluto de sus propias reivindicaciones que ni siquiera es el que mayoritariamente acompaña el resto de la asamblea". No obstante, subrayó que valoran y reconocen "el compromiso de miles de docentes que quieren estar en las aulas" a pesar de los problemas de infraestructura que tienen varias escuelas de la provincia.

También se refirió a las medidas que tomará el gobierno tras la firma de este decreto: "Hay un esquema de estos adicionales que está atado a la presencialidad en el marco de las medidas de fuerza. Si vas, vas a cobrar los adicionales y si adherís no se van a liquidar esos adicionales y vamos a descontar los días de paro. Hasta el momento no lo hicimos porque teníamos una negociación abierta y nos parecía que en ese marco de discusión, estaban validadas estas herramientas pero ahora hemos tomado una medida en la que queremos ser muy enfáticos: recoge la totalidad de las demandas que el sindicato nos presentó".