Instalarán una iglesia en el local donde funcionaba Las Palmas

El año pasado hubo una fuerte polémica en Neuquén con respecto a la apertura de un boliche en el mismo local en el que funcionaba Las Palmas, lugar en el que desapareció Sergio Ávalos en 2003. En octubre, el Concejo Deliberante aprobó por nueve votos a cinco una ordenanza que prohíbe la apertura de comercios gastronómicos y locales bailables en la calle Primeros Pobladores de la capital, anulando así las chances de apertura del boliche Sens.

Sin embargo, esta semana trascendió que en ese local (o, al menos, en una parte de todo ese terreno) abrirá una iglesia evangélica. Según una nota publicada por Diario Río Negro, el espacio físico en el que funcionaría el auditorio cristiano "Alta Gracia Neuquén" que promocionó en las redes el pastor Gustavo Salinas, no sería el mismo que en el que se construyó Sens, sino al lado.

El plano que compartieron indica que el boliche bailable Las Palmas funcionaba en tres lotes de la misma fracción de tierra. Ahora, en el lote 1 se construyó Sens (en la esquina de Pobladores y Río Neuquén), en el 2 la mencionada iglesia Alta Gracia Neuquén, en tanto que el lote 3 donde funcionaba un espacio abierto del exboliche sigue sin uso.

Fuente: (Río Negro)

El pastor aclaró que su iglesia no funcionará en el mismo local que Sens

Gustavo Salinas, pastor de la iglesia Alta Gracia, fue entrevistado por Rodrigo Ramírez y realizó una serie de aclaraciones pertinentes sobre dónde está su local y Sens: "Nosotros estamos en el lote de al lado", mencionó. En esa línea, aclaró que la construcción de la iglesia no está dentro de un alquiler sino de un "préstamo con opción de compra" de Pedro Nardanone, el dueño de todo el predio.

En relación a las habilitaciones municipales, Salinas afirmó que no tienen impedimentos legales para funcionar: "Si tuviera problemas legales el inmueble, estos muchachos que quisieron abrir Sens, no habrían realizado la millonaria inversión que hicieron". Como lo votado en octubre por el CD inhabilita específicamente a "comercios gastronómicos y locales bailables", no conflictuaría con la iglesia y el pastor agregó que no existen en el país requisitos para un espacio de culto religioso: "Mientras no se moleste con ruidos", dijo, podrían funcionar sin contradecir la ordenanza municipal.

El radio que se inhabilitó en octubre para comercios gastronómicos y locales bailables.

El proyecto aprobado en octubre de 2023 establece la prohibición del “uso para actividades recreativas nocturnas, salón de fiestas, café concert, confiterías bailables, discotecas” y otros tipos de negocios similares en el “corredor delimitado por calle Primeros Pobladores, desde la Rotonda de acceso a la ciudad, hasta la calle Saturnino Torres". Los votos positivos a este veto provinieron desde JxC, Juntos por Neuquén, Avanzar Descamisados, Movimiento Popular Neuquino, Movimiento Libres del Sur y el Frente de Todos.

"Si habilitan Sens, no tendríamos problema para convivir con ellos"

Finalmente, el pastor Salinas aseguró que, en caso que los propietarios de Sens logren conseguir su habilitación para abrir, ni él ni su iglesia tendrían "problemas para convivir con ellos porque su actividad se realiza en otros horarios distintos" a los que su espacio abriría.