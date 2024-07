Conflicto Docente: Weretilneck ve difícil la vuelta a clases

Se retomará este jueves la paritaria entre Educación y UnTER, tras el cuarto intermedio del martes. Con pocas expectativas, el gremio advirtió que la responsabilidad del no inicio de clases luego de las vacaciones de invierno es del gobierno de Río Negro. Este miércoles, el gobernador Alberto Weretilneck se refirió desde Dina Huapi, donde participó de la puesta en funcionamiento del sistema de emergencias, SIARME, al conflicto docente y puso en dudas que se pueda mejorar la última propuesta.

El mandatario señaló que la proposición de pasar al básico los 30 mil pesos que quedaron pendientes del acuerdo de 2023 fue una exigencia del gremio. Y no hay posibilidad de sumar otro incremento, excepto una corrección en el salario inicial para que no quede por debajo de los porteros. Al ser consultado sobre el no inicio de clases, Weretilneck indicó: “El riesgo siempre está, lamentablemente con UnTER el riesgo siempre está. Veremos si podemos acceder a alguna cosa más que nos permita evitar el paro. Una de las evaluaciones es subir el salario del maestro inicial por el desfasaje generado con los porteros que recibieron sumas fijas y quedaron con un haber superior. Solo esa medida podría ser ofrecida este jueves. No vamos a hacer una propuesta que no podamos pagar”.

La respuesta no se hizo esperar. La secretaria general de UnTER, Silvana Inostroza, se mostró indignada por las declaraciones de Weretilneck. "Fuimos convocados después de mucha insistencia y luego de que llamaran a paritarias dos veces a los otros dos gremios: ATE y UPCN, que también rechazaron las sumas no remunerativas. Además, no hay nueva propuesta salarial, ni siquiera ofrecieron los que rechazaron los otros sindicatos. Sólo ofrecen pasar al básico los 30 mil pesos de noviembre del año pasado, ya homologados, comprometidos y reclamados desde hace mucho”.

Agregó: “Tienen la intencionalidad de acorralarnos. No dejan tiempo para informar con anticipación una medida, ellos mismos propician este escenario. ¿Estaban de vacaciones la semana pasada? ¿Por qué no formularon una propuesta? Por supuesto tomaremos medidas de fuerza y será absoluta responsabilidad de Educación".

La paritaria está convocada para esta mañana, en la sede de Trabajo, en Viedma. Mientras que el congreso de UnTER se realizará el viernes en Roca.