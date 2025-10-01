La Justicia ordena a comunidad mapuche desalojar tierras de Manu Ginóbili

La Justicia ordenó a la comunidad mapuche Paichil Antriao de Villa La Angostura desalojar un predio de 13 hectáreas que ocupan desde 2018, en el marco de un conflicto que involucra una supuesta reivindicación ancestral. La resolución judicial establece un plazo de 30 días para desocupar el terreno, bajo apercibimiento de proceder con el desalojo forzoso en caso de incumplimiento.

El ex basquetbolista de San Antonio Spurs, Manu Ginóbili, adquirió el predio en 2004 con el objetivo de subdividirlo y desarrollar un proyecto inmobiliario. Sin embargo, años después, integrantes de la comunidad mapuche se instalaron en el lugar, impidiendo el avance de la iniciativa y alegando derechos territoriales.

A través de sus abogados, Ginóbili denunció a siete miembros de la comunidad por usurpación y amenazas, aunque la justicia desestimó esas acusaciones. No obstante, el juez Francisco Astul Bonorino falló a favor del ex deportista en la causa por reivindicación de dominio, reconociendo su titularidad sobre el inmueble.

La comunidad Paichil Antriao mantiene otros conflictos territoriales en Villa La Angostura, incluyendo litigios con el municipio y bloqueos a obras como la ruta de Circunvalación, diseñada para desviar el tránsito de camiones chilenos del casco urbano. Algunos propietarios privados incluso han tenido que cerrar emprendimientos turísticos por las tensiones con la comunidad.

El lote de Ginóbili está ubicado cerca del lago Correntoso, sobre una de las laderas del cerro Belvedere, y había sido proyectado para subdividirse en 24 parcelas. La ocupación por parte de la comunidad entorpeció durante años el desarrollo del terreno, hasta que la reciente sentencia judicial restableció la posesión al ex basquetbolista.