Nuevo espacio del ISSN en San Martín: consultorios y gimnasio para afiliados

El Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) inauguró un nuevo espacio de la Casa de la Prevención en San Martín de los Andes. El centro cuenta con consultorios médicos, atención de nutricionistas y un gimnasio donde se realizarán actividades físicas controladas por kinesiólogos. El beneficio será exclusivo para afiliados inscriptos en programas de salud.

Este nuevo centro se suma al espacio ya inaugurado en Zapala, consolidando el compromiso del ISSN con sus afiliados. El objetivo es acercar servicios de cuidado integral a distintas localidades, garantizando un acceso equitativo y fortaleciendo la prevención como política sanitaria provincial.

La propuesta busca acompañar a personas con hipertensión, diabetes y obesidad, promoviendo la incorporación de hábitos saludables. El enfoque se centra en el control de enfermedades crónicas no transmisibles, con actividades orientadas a mejorar la calidad de vida de los pacientes.

Durante el acto de apertura participaron autoridades locales como el intendente Carlos Saloniti, la presidenta del Concejo Deliberante Natalia Vita y concejales, además de directivos del ISSN. Estuvieron presentes la administradora general Mariane Bartusch y el director de Prestaciones de Salud, Jorge Alberti, junto a los coordinadores de delegaciones del organismo.

En su discurso, Bartusch destacó que el reordenamiento institucional busca garantizar equidad entre afiliados y prestadores. “Hay mucho por mejorar, pero lo fundamental es estar presentes en los momentos más vulnerables de nuestros afiliados”, expresó la funcionaria al remarcar la responsabilidad social del instituto.

Por su parte, Alberti señaló que el reordenamiento permitió atender lo urgente y mejorar las condiciones de trabajo en las delegaciones. “Comenzamos en Zapala, Chos Malal y ahora en San Martín. La meta es lograr un acceso al 100% de la cobertura médica, nutricional y de actividad física, fomentando una vida saludable desde las infancias hasta la adultez”, concluyó.