Un vuelco fue reportado este jueves en la zona comprendida entre San Ignacio y el paraje Salitral.

La alerta movilizó a personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN), convocado para atender a los involucrados.

Asistencia inicial en el lugar

Según información preliminar, una médica que circulaba en su propio vehículo se detuvo para asistir a una de las personas involucradas.

La profesional realizó la atención primaria mientras se aguarda la llegada de las ambulancias del SIEN. Por el momento, no se informó la identidad ni si había más personas afectadas.

Noticia en desarrollo.