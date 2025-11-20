La Policía del Neuquén realizó un allanamiento en el marco de una causa por amenazas con arma de fuego. En el lugar se encontraron con una gran cantidad de objetos que serían robados y otros tantos vinculados a robos y hurtos.

Entre los elementos secuestraron una bicicleta de competición, cuatro posnets de distintos bancos y tres de Ualá de formato pequeño, tres equipos VHF con cargadores, presumiblemente utilizados como inhibidores de alarma.

Llamó la atención el hallazgo de 27 cédulas de identificación vehicular y varios juegos de llaves de ignición, además de una cámara de seguridad. El hombre fue demorado, pero luego de ser notificado recuperó su libertad. La justicia dispuso medidas cautelares en favor de la persona que había denunciado las amenazas.

Desde la fuerza policial llaman a aquellos que reconozcan como propio alguno de los elementos a acercarse a la Comisaría 41 del barrio Don Bosco.