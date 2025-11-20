¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 21 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Buscan a los dueños

Allanaron por amenazas y encontraron objetos robados: tenía 27 cédulas verdes

Demoraron a una persona y secuestraron los elementos vinculados a investigaciones por robos y hurtos.

Por Lucas Sandoval
Jueves, 20 de noviembre de 2025 a las 21:04
Entre los elementos había cuatro posnets de distintos bancos y tres de Ualá de formato pequeño.

La Policía del Neuquén realizó un allanamiento en el marco de una causa por amenazas con arma de fuego. En el lugar se encontraron con una gran cantidad de objetos que serían robados y otros tantos vinculados a robos y hurtos.

Entre los elementos secuestraron una bicicleta de competición, cuatro posnets de distintos bancos y tres de Ualá de formato pequeño, tres equipos VHF con cargadores, presumiblemente utilizados como inhibidores de alarma.

Llamó la atención el hallazgo de 27 cédulas de identificación vehicular y varios juegos de llaves de ignición, además de una cámara de seguridad. El hombre fue demorado, pero luego de ser notificado recuperó su libertad. La justicia dispuso medidas cautelares en favor de la persona que había denunciado las amenazas.

Desde la fuerza policial llaman a aquellos que reconozcan como propio alguno de los elementos a acercarse a la Comisaría 41 del barrio Don Bosco.

