La Administración de Parques Nacionales informó sobre la próxima realización de los Remates Públicos correspondientes a la subasta de áreas, turnos y valores base para la temporada de caza 2026, que se desarrollará durante marzo y abril.

Para el Parque Nacional Lanín será el jueves 27 de noviembre a las 11 en la dependencia de Gendarmería Nacional ubicada en San Martín de los Andes. En tanto, el correspondiente al Parque Nacional Nahuel Huapi se llevará a cabo el viernes 28 también a las 11 en el Centro de Convenciones de Villa Traful.

Durante estas subastas se definirán los turnos habilitados para la temporada 2026, junto con los valores base correspondientes a cada una de las áreas de caza de los Parques Nacionales. Los montos varían según la zona, y por la definición de rangos técnicos que reflejan características ambientales, accesibilidad y demanda de cada sitio.

En el Parque Nacional Lanín, los valores base presentan variaciones significativas entre las dieciséis áreas subastadas, con mínimos desde $179.000 y máximos que alcanzan los $4.548.000 según turno y ubicación.

En tanto que, para el Parque Nacional Nahuel Huapi, se registran los valores más altos de la subasta, destacándose el área Lago Nuevo, cuyos turnos oscilan entre $6.650.000 y $14.000.000.

Además de los valores base, se establecen costos adicionales asociados a permisos, derechos y precintos que aplican tanto a áreas fiscales como a propiedades privadas dentro de ambos Parques Nacionales.

La caza deportiva controlada en estos espacios constituye una herramienta de manejo y control de especies exóticas invasoras, como el ciervo colorado y el jabalí, cuya presencia afecta la flora, la fauna nativa y los procesos ecológicos de los ambientes protegidos.