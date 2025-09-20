Firme respaldo de Corroza a los jubilados neuquinos y al ISSN

La candidata a senadora por La Neuquinidad, Julieta Corroza, expresó una firme defensa del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN) y de las jubiladas y jubilados de la provincia. Lo hizo durante un encuentro con más de 150 adultos mayores en la ciudad de Plottier, donde remarcó la importancia de proteger la autonomía previsional.

En junio pasado, el gobernador Rolando Figueroa ratificó que la provincia mantendrá la administración de su caja jubilatoria, en rechazo a un proyecto presentado en el Congreso de la Nación por legisladores libertarios. La iniciativa buscaba elaborar una propuesta de reforma integral del sistema previsional argentino y contó con el apoyo de dos diputados neuquinos, lo que generó rechazo en el oficialismo provincial.

Durante su discurso, Corroza afirmó que la caja previsional “es de la provincia y debe quedar acá”, en clara oposición a cualquier intento de traspaso al sistema nacional. La candidata resaltó que es fundamental que en el próximo Congreso existan voces que defiendan los intereses de los jubilados neuquinos y la autonomía del ISSN.

La dirigente encabeza la lista de candidatos a senadores, acompañada por Juan Luis “Pepé” Ousset. En tanto, la nómina de diputados nacionales está liderada por Karina Maureira y Joaquín Perren, quienes también representan a La Neuquinidad en estas elecciones legislativas.

Corroza destacó además que estas actividades con adultos mayores permiten fortalecer el vínculo con la comunidad. “No sólo se trata de la protección de derechos para nuestros jubilados, sino también de expresar claramente nuestra posición sobre el futuro de las cajas previsionales”, sostuvo la candidata en Plottier.

Finalmente, subrayó la importancia de continuar defendiendo las políticas públicas en toda la provincia. En ese sentido, señaló que la defensa del ISSN no solo implica preservar un sistema de previsión propio, sino también garantizar la continuidad de un modelo que protege a los adultos mayores y asegura la sostenibilidad de la seguridad social en Neuquén.