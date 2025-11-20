Una fuerte explosión sorprendió la tarde del jueves en la zona del Bajo neuquino, sobre Félix San Martín, entre Bahía Blanca y Tierra del Fuego.

Mientras realizaban trabajos mecánicos en una camioneta, el vehículo explotó y luego se incendió.

El único herido fue el dueño de la casa de electricidad del automóvil, quien recibió un impacto en la zona del ojo. El SIEN lo asistió en el lugar.

Actuación de Bomberos y servicios de emergencia

Efectivos de Bomberos de Neuquén trabajaron para controlar las llamas y evitar la propagación hacia viviendas y comercios cercanos.



Una ambulancia de Emergencias del SIEN brindó atención primaria al damnificado y evaluó su traslado, aunque finalmente quedó estable.

Perímetro de seguridad

Los bomberos delimitaron la zona con un perímetro preventivo debido a la presencia de materiales inflamables utilizados en los talleres del sector.

Desvíos de tránsito en la zona

Durante el operativo el tránsito fue interrumpido en una cuadra de Félix San Martín.

Los conductores debieron desviar por Bahía Blanca y retomar por Tierra del Fuego, lo que generó demoras temporales en los accesos al Bajo.