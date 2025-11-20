Por el Final 8 de Copa Davis, Argentina quedó eliminada a manos de Alemania luego que la pareja de dobles integrada por Horacio Zeballos y Andrés Molteni cayera contra Kevin Krawietz y Tim Puetz por 6-4, 4-6 y 6-7 (10-12).

De esta manera, el combinado nacional fue superado 2 a 1 ya que en el primer turno había arrancado ganando Tomás Etcheverry a Jan Lennard Struff 7-6 (3) y 7-6 (6). Más tarde, en el turno de las dos mejores raquetas de ambos países, Francisco Cerúndolo cayó en sets corridos frente a Alexander Zverev, número 3 del mundo, que igualó la serie con un contundente 6-4, 7-6 (7-3).

La definición terminó siendo un partidazo, porque los argentinos se llevaron el primer juego por 6 a 4 y luego cayeron con la misma placa en el segundo. Así llegaron al apasionante tercer set que se estiró al tiebreak. Allí, Zeballos y Molteni levantaron tres match point en contra para volver a la serie y comenzó un mano a mano, un lado a lado que se estiró hasta los 72 minutos y se fue para el lado de los europeos por 12 a 10 que de esta manera se enfrentarán a España por las semis.

Clasificados

Por el otro lado del cuadro, los que avanzaron fueron Bélgica e Italia, el dueño de casa que tiene en su nómina al número 1 del Mundo, Janik Sinner.

En Bologna llegará la gran definición por la Ensaladera que ya no tiene a la Argentina entre sus candidatos.