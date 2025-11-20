¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Viernes 21 de Noviembre, Neuquén, Argentina
Copa Davis

Argentina se quedó sin semifinales tras perder el dobles contra Alemania

En una apasionante definición, la dupla Zeballos-Molteni cayó 12 a 10 en el tie break del tercer game en Italia. España, Alemania, Bélgica y el dueño de casa van por la Ensaladera de plata.

Por Oscar Méndez
Jueves, 20 de noviembre de 2025 a las 21:26
Horacio Zeballos y Andrés Molteni levantaron tres match point, pero terminaron cayendo ante Alemania.

Por el Final 8 de Copa Davis, Argentina quedó eliminada a manos de Alemania luego que la pareja de dobles integrada por Horacio Zeballos Andrés Molteni cayera contra Kevin Krawietz y Tim Puetz por 6-4, 4-6 y 6-7 (10-12).

De esta manera, el combinado nacional fue superado 2 a 1 ya que en el primer turno había arrancado ganando Tomás Etcheverry a Jan Lennard Struff 7-6 (3) y 7-6 (6). Más tarde, en el turno de las dos mejores raquetas de ambos países, Francisco Cerúndolo cayó en sets corridos frente a Alexander Zverev, número 3 del mundo, que igualó la serie con un contundente 6-4, 7-6 (7-3).

La definición terminó siendo un partidazo, porque los argentinos se llevaron el primer juego por 6 a 4 y luego cayeron con la misma placa en el segundo. Así llegaron al apasionante tercer set que se estiró al tiebreak. Allí, Zeballos y Molteni levantaron tres match point en contra para volver a la serie y comenzó un mano a mano, un lado a lado que se estiró hasta los 72 minutos y se fue para el lado de los europeos por 12 a 10 que de esta manera se enfrentarán a España por las semis.

Clasificados

Por el otro lado del cuadro, los que avanzaron fueron Bélgica e Italia, el dueño de casa que tiene en su nómina al número 1 del Mundo, Janik Sinner.

En Bologna llegará la gran definición por la Ensaladera que ya no tiene a la Argentina entre sus candidatos.

 

