El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó para este viernes 21 de noviembre una jornada con cielo parcialmente nublado en la provincia de Neuquén, temperaturas templadas por la mañana y máximas que rondarán entre 23 y 27 grados en Neuquén Capital, Zapala, San Martín de los Andes y Chos Malal. Los vientos serán moderados y cambiarán de dirección a lo largo del día.

Neuquén Capital: máximas cercanas a 27 grados

En Neuquén Capital se espera una madrugada ligeramente nublada, con 11 grados y viento del sudeste. Durante la mañana, el cielo permanecerá parcialmente nublado con 17 grados y rotación del viento al sudoeste. Por la tarde, la temperatura alcanzará los 27 grados con viento del noroeste, mientras que la noche continuará estable, con 25 grados y brisa leve del este.

Zapala: tiempo estable y 25 grados por la tarde

Zapala iniciará la jornada algo nublada, con 8 grados y viento leve del oeste. La mañana mantendrá la nubosidad parcial y 15 grados, mientras que por la tarde se prevé la máxima del día, con 25 grados y viento del oeste. La noche seguirá parcialmente nublada, con 21 grados y viento del sur.

San Martín de los Andes: máximas de 23 grados

San Martín de los Andes tendrá condiciones similares durante la madrugada y la mañana, con cielo parcialmente nublado, temperaturas entre 6 y 11 grados y viento del sudoeste. Por la tarde, la máxima llegará a 23 grados con viento del oeste, y hacia la noche descenderá a 16 grados con nubosidad estable.

Chos Malal: amplitud térmica y viento del noroeste

Chos Malal comenzará la jornada con cielo ligeramente nublado, 6 grados y viento muy leve del sudoeste. La mañana seguirá parcialmente nublada con 14 grados, y por la tarde se prevé la máxima del día, con 27 grados y viento del noroeste. La noche cerrará estable, con 22 grados y viento del sudeste.