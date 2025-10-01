Seguirá preso el acusado de vender terrenos ajenos y prometer casas que nunca entregó

Un hombre acusado de liderar una banda dedicada a estafar gente con terrenos y viviendas seguirá preso, por decisión del juez de garantías de Cipolletti. Ayer al mediodía se hizo una audiencia virtual donde la defensa del imputado pidió que lo dejaran cumplir la prisión preventiva en su casa, pero el juez rechazó el pedido y dijo que debe seguir en el penal, como hasta ahora.

El caso investiga una asociación ilícita que operaba bajo el nombre de Age Desarrollos o Le Bleu SRL. Según la Fiscalía, usaban contratos truchos para vender terrenos que no eran de ellos, o prometían casas con sistemas modernos de construcción que nunca se hacían. Las víctimas entregaban plata, autos o terrenos, pero nunca veían la casa terminada.

El imputado, que ya tiene ocho meses de preventiva desde septiembre, es señalado como el jefe de la banda y habría hasta intentado presionar a testigos para que no declaren. Por eso, tanto la Fiscalía como los querellantes pidieron que siga preso para que no entorpezca la causa.

Las estafas habrían ocurrido en Cipolletti, Plottier, Fernández Oro y otras ciudades del Alto Valle. Las primeras maniobras se detectaron en el barrio Posadas del Sol, donde vendían lotes que ni siquiera eran suyos. La justicia ya tiene dos causas abiertas, y se viene la etapa clave: el control de acusación, para ver si llegan a juicio.

Por ahora, el principal imputado no volverá a su casa. El juez consideró que el riesgo de que vuelva a presionar a víctimas o testigos es alto, y que la causa aún está en una etapa muy delicada. Así que, por ahora, seguirá tras las rejas. Y las familias estafadas, esperan justicia.