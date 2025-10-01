Tragedia en Roca: murió una mujer en medio de un feroz incendio e investigan si el fuego fue intencional

Un incendio de gran magnitud se desató este martes por la noche en una vivienda ubicada en la intersección de Defensa y Canario, en la zona norte de Roca, y tuvo un desenlace trágico: una persona falleció en el interior del domicilio. El hecho ocurrió alrededor de las 22 horas y movilizó a personal policial, una dotación de Bomberos Voluntarios y el servicio de emergencias del SIARME.

La víctima sería una mujer de aproximadamente 37 años, presunta moradora de la vivienda siniestrada. El cuerpo fue hallado por los bomberos durante las tareas de enfriamiento y remoción de escombros, luego de controlar las llamas. Al lugar también arribó personal del Gabinete de Criminalística, que realizó la inspección técnica de la escena, incluyendo la identificación del punto de origen del fuego y el análisis de patrones de quemado.

La hipótesis de que el incendio podría haber sido inducido no fue descartada, por lo que se trabaja en la recolección de pruebas que permitan determinar si se trató de un acto intencional.

La fiscal Verónica Villarruel quedó a cargo de la investigación y ordenó las primeras diligencias. Se espera el resultado de las pericias forenses y de los informes técnicos para avanzar en la causa. La vivienda fue resguardada por efectivos policiales y se dispuso la intervención de equipos especializados en siniestros estructurales.