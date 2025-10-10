Desde el miércoles se podrá sacar el permiso de pesca ¿Cuándo comienza la temporada en Neuquén?

La Dirección Provincial de Fauna informó que a partir del 15 de octubre estará habilitada la venta de permisos de pesca en Neuquén, en coordinación con las demás provincias patagónicas. Esta fecha marca el inicio del proceso formal para que pescadores accedan al reglamento actualizado y a la documentación obligatoria para la nueva temporada.

Como novedad, este año se implementará un sistema automatizado para jubilados, que permitirá la emisión directa del permiso a quienes ya hayan tramitado su carnet la temporada anterior. Además, se suma una versión del ChatBot oficial vía WhatsApp, desde donde se podrán enviar permisos, realizar consultas, sugerencias o denuncias. El número oficial será anunciado próximamente.

Los valores de los permisos también se publicarán el 15 de octubre, simultáneamente en todas las provincias de la región patagónica.

La temporada de pesca deportiva en Neuquén comenzará oficialmente el 1 de noviembre, coincidiendo con la realización de la 36ª Fiesta Nacional de la Trucha en Junín de los Andes, entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre. El evento combinará torneos, capacitaciones, feria de productores y espectáculos artísticos, y ya tiene inscripciones abiertas hasta el 25 de octubre.

Con 192 prestadores habilitados, un 19% más que el año pasado, la provincia se prepara para una temporada con más servicios y propuestas para residentes y turistas.