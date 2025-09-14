En Junín de los Andes comenzó el examen de admisión para prestadores de pesca deportiva

Este viernes se desarrolló en la sede de la Universidad Tecnológica Nacional de Junín de los Andes la instancia teórica del examen de admisión para prestadores turísticos de pesca deportiva.

De la apertura de la actividad participó el ministro de Turismo de la Provincia, Gustavo Fernández Capiet, quien dio la bienvenida a los inscriptos y destacó “el gran interés demostrado por la importante cantidad de participantes en esta convocatoria, que fortalece el desarrollo del producto pesca deportiva en Neuquén”.

En total fueron 48 los profesionales que participaron de la evaluación escrita, en la que se midieron conocimientos vinculados con la actividad y su entorno.

El examen teórico consistió en respuestas de opción múltiple y se aprobará con un 70% de respuestas correctas. Se evaluaron conocimientos básicos sobre pesca deportiva (equipos, modalidades y tipos de mosca), reglamento patagónico, buenas prácticas en la actividad, nociones del Parque Nacional Lanín y de los ambientes de pesca. Por su parte, el examen práctico comprenderá modalidades de pesca desde costa, vadeo y embarcada, con evaluación de casteo, nudos y uso de moscas.

El curso de formación para prestadores de pesca deportiva dará inicio el viernes 19 de septiembre de 15 a 19 y continuará el sábado 20, de 9 a 12, en el edificio histórico del Parque Nacional Lanín, ubicado en Emilio Frey 749 de San Martín de los Andes.