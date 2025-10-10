La abogada que impulsó el embargo de 50 millones a Villaverde, denunció presiones para que levante la medida

La campaña de la diputada y candidata a senadora por La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, continúa con aucasaciones en su contra Mientras intenta recomponerse tras el cimbronazo de las denuncias de los otros espacios libertarios y de la oposición, de las que pretendió salir con un video sobre una rinoscopia que se practicó, la abogada querellante que logró que la Justicia le embargue 50 millones de pesos denunció presiones directas para que levante la medida preventiva en el expediente que tramita en la Justicia Civil de San Antonio Oeste.

Verónica Arizcuren, apoderada de los inversores afectados por la venta irregular de lotes en el emprendimiento urbanístico “Villa Verde”, ubicado en un extenso campo familiar de Villaverde en Las Grutas, aseguró que las presiones comenzaron con una llamada telefónica de Santiago Mansilla, presunto abogado de la diputada. Durante la comunicación, le exigió que desista del embargo y la acusó de intentar “manchar la candidatura”, en un tono que la abogada calificó como intimidatorio y fuera de todo marco ético.

"No podía creer lo que estaba escuchando. Me acusaron de algo que no tiene nada que ver con mi trabajo profesional ni con la defensa legítima de mis clientes", afirmó la profesional, quien aclaró que su actuación es estrictamente profesional y ajena a cualquier interés político o partidario, según consignó el sitio viedmense Noticias de la Costa.

Arizcuren remarcó que no participa de la política ni persigue fines electorales, y que su único compromiso es con las personas que confiaron en ella y con la verdad de los hechos. “Mi labor consiste en defender a quienes se sintieron perjudicados y garantizar que sus derechos sean respetados, nada más”, sostuvo.

Verónica Arizcuren es abogada de tres inversores que demandan a Villaverde por la venta de terrenos iregulares en Las Grutas

Según la abogada, su colega, que aseguró representar a Villaverde, le requirió levantar el embargo vigente bajo la intimidación de iniciar una acción civil contra ella y sus clientes, alegando daños a la candidatura política de Villaverde. Aunque es importante aclarar que en el expediente SA-00223-C-2024 "Larreguy, Martin Nicolas; Cabral, Hugo Maximiliano; y Gonzalez, Hugo Ivan C/ Villaverde, María Lorena S/ Daños y perjuicios (Sumarisimo-Denuncia Ley 24.240)", el abogado de la empresaria es Augusto Gerardo Colaldo.

Arizcuren adelantó que presentará formalmente las amenazas ante la Justicia y aseguró que continuará con la causa.

Final de campaña turbulento

El escenario político es complejo para Villaverde. La renuncia de José Luis Espert en Buenos Aires, vinculada al narcotraficante Fred Machado, sacudió a los libertarios. A la actual diputada, que va por una de las tres bancas de senadores que se renuevan en Río Negro, la acusan de ser pareja del primo de Machado, Claudio “Lechuga” Cicarelli. Otros espacios libertarios que apoyan a Javier Milei, como PRO de Juan Martín y Primero Río Negro de Ariel Rivero, pidieron su apartamiento de la campaña ante las múltiples acusaciones judiciales que la rodean.

Entre tantas acusaciones, la diputada Nacional Lorena Villaverde se sometió a una rinoscopia y publicó en sus redes los resultados

En un intento por calmar los rumores y dar un golpe de efecto, Villaverde publicó en sus redes que se sometió a una rinoscopia para demostrar que no consume cocaína. El estudio médico, realizado en el Policlínico Modelo de Cipolletti, se realizó la semana pasada, y aunque ella lo había anunciado en algunas notas periodísticas, recién ayer lo hizo público en sus redes sociales como un reel en su cuenta de la red social Instagram.

Sin embargo, hasta ahora no se refirió públicamente a las acusaciones del candidato peronista Martín Soria, de que fue encontrada en Miami con 400 gramos de cocaína, un episodio que sigue generando críticas.

Lo único comprobado hasta ahora en la Justicia es el caso civil del loteo Villa Verde, donde los inversores reclaman que Villaverde vendió terrenos de manera irregular, tal como figura en la demanda y que el municipio de San Antonio prohibió continuar con la comercialización. Arizcuren denuncia que las presiones buscan frenar el proceso judicial y permitir que Villaverde continúe su campaña sin obstáculos legales inmediatos.