“Nuestro profesor se escondió”: el testimonio tras la explosión en el colegio de Palermo

En el marco del accidente ocurrido en el colegio Guadalupe de Palermo, donde hubo cinco heridos durante un experimento de química en la feria de ciencias, uno de los alumnos de tercer año rompió el silencio y relató con crudeza lo vivido dentro del aula.

Según su testimonio, mientras un compañero se prendía fuego de pies a cabeza tras la explosión de alcohol etílico, la reacción de los docentes fue desigual. “Un profesor se fue corriendo a buscar un guardapolvo porque el alcohol no se apaga con agua. Le tiraron guardapolvos encima y otro profesor se le tiró encima para apagarlo, un capo”, relató el joven.

Sin embargo, lo que más impactó fue la actitud de otro docente: “Nuestro profesor se escondió, es un pelotudo”, denunció el estudiante, señalando que la falta de extintores y medidas de seguridad en el aula complicó aún más la situación. El joven agregó que durante el accidente no hubo precauciones visibles y que, pese a la presencia de otros profesores, no existía una supervisión efectiva durante la práctica.

El relato permite dimensionar el estado de shock y confusión que se vivió entre los estudiantes mientras sus compañeros recibían atención médica de emergencia. Tres menores fueron hospitalizados, uno de ellos con quemaduras graves en rostro, torso y cuello, mientras que otros dos sufrieron lesiones leves. Una madre presente también resultó herida pero no fue trasladada.

El alumno concluyó: “La mesa explotó y el chico se prendió fuego de pies a cabeza. Estamos todos muy conmocionados, estaba al lado mío y fue tremendo”.