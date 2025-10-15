Lo acusaron por sustracción de menores con fines sexuales pero quedó en libertad

La Fiscalía Descentralizada de Cinco Saltos formuló cargos contra un cipoleño acusado de intentar raptar a una menor en Contralmirante Cordero, pero sólo impusieron medidas cautelares y el hombre esperará el juicio en libertad.

Según el relato del representante del Ministerio Público Fiscal, el 4 de junio de este año, alrededor de las 14, el sujeto intentó sustraer por medio de la fuerza a una adolescente que caminaba rumbo a la escuela.

El hombre circulaba en un Chevrolet Corsa blanco, cuando sujetó fuertemente del brazo a la menor. Tras un forcejeo, la estudiante logró escapar y pedir auxilio. Ante una situación ya de por sí grave, el fiscal añadió que el objetivo del rapto era abusar sexualmente a la víctima y que, por razones ajenas a la voluntad del hombre, no pudo lograr ese cometido.

El delito que se le endilga es el de sustracción de menores con fines sexuales en grado de tentativa, en calidad de autor. El fiscal interviniente solicitó la prórroga de las medidas cautelares, que solamente constan en prohibirle el acercamiento e impedir el contacto por cualquier medio con la víctima, pero que no lo ponen tras las rejas a pesar de la gravedad del hecho por el que se lo acusa.

Estos pedidos fueron aceptados por el juez de Garantías, quien además habilitó la etapa investigativa por un plazo de cuatro meses.