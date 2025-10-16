La Neuquinidad suspendió sus actividades de campaña: el mensaje del partido

El espacio político de Rolando Figueroa, La Neuquinidad, canceló reuniones de campaña y el cierre en el Estadio Ruca Che tras el hallazgo del cuerpo de la empleada estatal Azul Semeñenko en Neuquén capital.

La suspensión de actividades de campaña

En el marco de la campaña electoral rumbo a las elecciones del 26 de octubre, desde el partido anunciaron la suspensión de todas las actividades de sus candidatos previstas para jueves y viernes, así como el acto de cierre de campaña previsto para el lunes en el Estadio Ruca Che.

La medida se adoptó en adhesión al duelo provincial declarado por el presunto transfemicidio de Azul Semeñenko, empleada estatal que estaba desaparecida y fue hallada asesinada este martes en Neuquén capital.

Declaraciones oficiales del frente político

Desde La Neuquinidad expresaron su acompañamiento a familiares y amigos de la víctima. Además, reafirmaron su compromiso con la continuidad y fortalecimiento de políticas públicas orientadas a prevenir y erradicar la violencia de género y la discriminación en la provincia.

Contexto y repercusiones

La noticia se produce en un momento clave de la campaña electoral de Neuquén, generando un impacto inmediato en la agenda política local. La suspensión de actos demuestra la adhesión institucional al duelo y la prioridad en la respuesta a crímenes de violencia de género.