Racing cayó en el duelo de ida de las semifinales de Copa Libertadores ante Flamengo y el final del partido dejó un insólito momento que genera preocupación: Marcos Rojo le dio un tremendo codazo a Santiago Sosa, que terminó el partido con el rostro desfigurado por el golpe.

No fue el final del partido deseado para el central ex Boca. Luego de que el remate de Jorge Carrascal le rebotara antes de entrar en el 1-0 de Flamengo, en una disputa área fue con el codo arriba e impactó a Sosa, quien quedó ensangrentado y con la imposibilidad de abrir el ojo derecho, que le quedó visiblemente inflamado. Si bien logró reincorporarse al duelo y jugar los instantes finales, el capitán de la Academia despertó gran preocupación por su estado tras la finalización del cotejo en el Maracaná.

Minutos después del encuentro, fuentes que cubren la actualidad racinguista informaron que, si bien el impacto fue duro, la lesión de Sosa no sería impedimento para que juegue la revancha. En el cuerpo técnico de Racing son optimistas y, aprovechando que no tendrá actividad este fin de semana debido a las elecciones legislativas, confían en que el surgido en River llegará en buenas condiciones al juego de vuelta en el Cilindro de Avellaneda.