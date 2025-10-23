Avanza la pavimentación del acceso a Copahue: comenzó la primera etapa

Los trabajos previos para la pavimentación de la Ruta Provincial 26 ya están en marcha. La empresa adjudicataria se instaló en Caviahue y comenzó con las tareas iniciales para concretar los primeros 10 kilómetros del proyecto, que se extenderá desde la localidad hasta el cruce que desvía hacia el Salto del Agrio. El gobernador Rolando Figueroa destacó que esta etapa forma parte del plan para garantizar una conexión segura entre los principales atractivos turísticos del área.

El intendente de Caviahue, Oscar Mansegosa, celebró el inicio de las obras y señaló que la llegada de la empresa generó gran expectativa entre los vecinos. “Es una obra muy ansiada”, expresó. La pavimentación de este tramo representa un avance clave para mejorar la accesibilidad y fortalecer la infraestructura vial del norte neuquino, una zona con gran potencial turístico y energético.

Según informaron las autoridades, la primera etapa contempla la construcción de 10 kilómetros de pavimento hasta el cruce con la Ruta Provincial 27, conforme al proyecto elaborado por Vialidad Provincial y licitado por la UPEFE. Este tramo busca garantizar mayor seguridad vial y mejores condiciones de transitabilidad durante todo el año.

Desde esa intersección, a unos 9 kilómetros al este se accede al Salto del Agrio, mientras que hacia el oeste, a 11 kilómetros, se llega al centro termal de Copahue. Una vez finalizada la obra, se podrá circular por asfalto hacia ambos destinos turísticos, lo que fortalecerá la actividad económica y facilitará el desarrollo regional.

La obra es financiada con fondos provinciales y tiene un plazo estimado de ejecución de cinco meses. Este proyecto se enmarca dentro de la política de inversión en infraestructura que impulsa el Gobierno de Neuquén para conectar de manera más eficiente las distintas localidades y fomentar el turismo interno.

En paralelo, ya se proyecta la segunda etapa, que prevé la pavimentación de la Ruta Provincial 27 hasta Copahue. Mansegosa detalló que se trabaja en el proyecto ejecutivo de este tramo y que habrá un cambio de traza para evitar zonas con alta acumulación de nieve. La obra permitirá mejorar el acceso al complejo termal y ampliar la temporada turística, impulsando iniciativas como Termas Nieve, que ha tenido excelentes resultados durante el último invierno.