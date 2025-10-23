Logística electoral: Río Negro comenzó el reparto de urnas y materiales para los comicios del domingo

La Justicia Electoral Federal puso en marcha el operativo de distribución de urnas y Boletas Únicas de Papel (BUP) para las elecciones parlamentarias de este domingo en Río Negro. Desde Viedma, dos camiones partieron con destino a distintas regiones de la provincia, cargando los materiales que permitirán habilitar 1.844 mesas de votación en las 304 escuelas. Es la primera vez que se implementa el sistema de BUP en la provincia, lo que marca un cambio significativo en la modalidad de sufragio.

Uno de los camiones se dirigió hacia la Línea Sur y Bariloche y la zona costera, mientras que el otro cubre el Alto Valle y finalizará su recorrido en Catriel. El Correo Argentino está a cargo de la logística, que incluye el traslado de urnas, boletas y documentación electoral. El nuevo sistema concentra todas las candidaturas en una sola hoja, lo que busca simplificar el proceso y garantizar mayor transparencia y seguridad en el conteo de votos.

La implementación de la Boleta Única de Papel fue acompañada por campañas informativas y capacitaciones para autoridades de mesa y electores. Desde el Ministerio de Gobierno se destacó que el procedimiento es “simple e intuitivo”, y que cada votante recibirá la boleta junto con una lapicera para marcar sus preferencias dentro del box de votación. La medida apunta a reducir el uso de papel, evitar el robo o rotura de boletas y facilitar el escrutinio.

Las elecciones legislativas del 26 de octubre renovarán parcialmente la Cámara de Diputados y Senadores de la Nación. En Río Negro, siete fuerzas políticas competirán por bancas en el Congreso. La veda electoral comenzará el viernes, en cumplimiento de la normativa vigente.

El operativo de distribución continuará en las próximas horas, con seguimiento institucional y resguardo de los materiales hasta su llegada a cada establecimiento. La Justicia Electoral recordó que el padrón puede consultarse en línea y que el nuevo sistema de votación no modifica los lugares asignados.