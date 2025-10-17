Tomás Martín Etcheverry, actual número 59 del mundo, quedó eliminado en la segunda ronda del US Open tras caer frente al checo Jiri Lehecka, cabeza de serie número 20, en un partido que duró dos horas y 34 minutos. El argentino mostró un primer set sólido, pero no pudo sostener el ritmo y terminó perdiendo 3-6, 6-0, 6-2 y 6-4 en el complejo de Flushing Meadows.

En un escenario pequeño, el court número 5 del USTA Billie Jean King National Tennis Center, Etcheverry comenzó dominando con paciencia y precisión, logrando dos quiebres de servicio y generando errores en su rival. Sin embargo, la dinámica del partido cambió abruptamente en el segundo set, cuando Lehecka elevó su nivel y el argentino perdió efectividad y confianza, cediendo el parcial por 6-0.

La caída en el segundo set marcó un punto de inflexión. Lehecka continuó presionando y quebró el saque de Etcheverry en varias ocasiones, aprovechando la baja en la efectividad del argentino, que terminó el tercer set con solo un 34% de primeros servicios. Finalmente, en el cuarto set, pese a una leve reacción del platense, el checo cerró el partido con un 6-4.

El año de Etcheverry un poco más complicado de lo esperado

Este resultado refleja un año complicado para Etcheverry, quien tras un buen inicio en 2023 con un ranking cercano al puesto 27 en febrero de 2024, atravesó ocho meses de rendimiento irregular. Durante ese período, el tenista trabajó con Horacio De la Peña como entrenador, pero los resultados no fueron los esperados.

Recientemente, Etcheverry volvió a contar con Waly Grinóvero, su entrenador que lo potenció en las temporadas 2023 y 2024. Grinóvero reconoció que el regreso no será inmediato: “Lo vi nervioso, desordenado, con dudas. Hay que entender que esto no es magia. Hay que empezar por encontrar la tranquilidad, las rutinas que le hacían bien. Es un proceso largo”.

El platense, de 26 años, cerró la temporada con resultados inferiores en los Grand Slams respecto al año anterior. En 2024, alcanzó la tercera ronda en Australia, París y Nueva York, mientras que en 2023 quedó eliminado en la segunda ronda de Australia y Estados Unidos, y en primera ronda de Roland Garros y Wimbledon.

Etcheverry se despide del US Open y busca recuperar su nivel

Tras la derrota en Nueva York, Etcheverry afirmó: “Hay mucho que laburar. Tengo que meterle, encontrar un camino y meterle”, mostrando su compromiso para volver a recuperar el nivel que lo llevó a estar entre los mejores del circuito.