El 17 de octubre de 2025 marcará un antes y un después en la historia de amor de Diego “Peque” Schwartzman y Eugenia De Martino, quienes se casaron por civil en una ceremonia íntima realizada en el centro de Buenos Aires. El evento tuvo lugar en el Registro Civil Central de Uruguay 753, donde familiares y amigos cercanos presenciaron la formalización del vínculo.

El extenista, que puso fin a su carrera profesional en febrero y actualmente destaca en la pantalla de MasterChef Celebrity, sorprendió con un look fresco y moderno. Schwartzman eligió un traje azul pastel combinado con una camisa celeste y zapatillas blancas, reflejando un estilo relajado y actual en un día tan especial.

Por su parte, Eugenia De Martino fue el centro de todas las miradas con un vestido marfil de líneas simples y sofisticadas. La modelo complementó su look con una delicada tela blanca a modo de pañuelo sobre su cabello dorado y llevó un ramo de flores claras que aportó un toque de elegancia natural.

Al salir del Registro Civil, los recién casados fueron recibidos con una lluvia de arroz, pétalos y pequeños corazones rosados. Entre risas, abrazos y aplausos, Schwartzman y De Martino compartieron su alegría con sus seres queridos que celebraron emocionados este paso trascendental.

La historia de amor que comenzó en un evento

La historia de amor entre ambos comenzó en 2019, cuando fueron presentados por el diseñador Ricky Sarkany durante un evento. Aunque sintieron una conexión inmediata, no fue hasta meses después, gracias a una amiga en común que los volvió a unir, que comenzaron a salir y a fortalecer su vínculo.

Desde entonces, Eugenia acompañó a Diego en cada etapa de su carrera internacional, que coincidió con los mejores años deportivos del tenista. Ella estuvo presente en partidos memorables frente a leyendas como Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic. Su relación se hizo pública en 2020, al compartir imágenes juntos durante el Masters 1000 de Roma, donde Schwartzman llegó a la final contra Novak Djokovic.

Schwartzman y De Martino se casaron por civil

El compromiso llegó en junio de 2024 con una romántica publicación desde París que conmovió a sus seguidores. En la imagen, la pareja mostraba sus anillos con la icónica Torre Eiffel de fondo, sellando así una etapa más en su historia de amor.