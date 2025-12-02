Este martes 2 de diciembre al mediodía se inauguró un nuevo espacio temático recreativo infantil en el Parque Central. El acto fue encabezado por la Municipalidad de Neuquén, con presencia del intendente Mariano Gaido, También acompañó el jardín maternal municipal con sus alumnos.

Este nuevo parque es de temática Islas Malvinas, en homenaje a los héroes de la guerra. Cuenta con una réplica del crucero ARA General Belgrano y una avioneta, como también con juegos integradores y un innovador piso de caucho continuo decorado con gráficos alusivos al mar y al sol. Además, el municipio optimizó la iluminación en todo el sector para garantizar mayor seguridad y disfrute para las familias.

Por el significado y la importancia del parque, hubo veteranos de Neuquén acompañando el acto, quienes hablaron sobre su experiencia y agradecieron por este reconocimiento. El representante del Centro Veterano de Guerra de la Provincia manifestó que "es una caricia al alma" para ellos. Aprovechó el momento para recordar que un héroe neuquino que vivía cerca de este parque iba en ese barco, por lo cual lo sienten como una "doble emoción".

La subsecretaria de Coordinación Administrativa e Institucional, Noelia Ruedas Cáceres, destacó el impacto de crear espacios que promueven el encuentro de la comunidad con su historia, en este caso fortaleciendo la memoria y el reconocimiento con quienes defendieron la patria en 1982.

“Por eso, no es casualidad que lo inauguremos el día 2 junto con nuestros héroes” remarcó la funcionaria. Rueda Cáceres informó que además del nuevo espacio de juegos se llevó adelante un importante trabajo de iluminación: “La Muni instaló nueve columnas con más de 54 reflectores para que quede bien iluminado y el sector se pueda utilizar hasta muy de noche, lo cual de hecho ya está pasando y nos pone felices”.

La réplica del crucero ARA General Belgrano está conectado con toboganes y redes para que los niños puedan trepar, además de escaleras y otros tópicos. También, se sumaron juegos como hamacas, el tradicional Ta Te Ti y, por supuesto, cuenta con la seguridad del suelo blando de importancia en los juegos de altura.

Una vez inaugurados estos cinco parques temáticos se abocará el personal municipal de la secretaría de Movilidad y Servicio al Ciudadano a trabajar en el Mangrullo Cueva en Parque Norte y en el Mangrullo Zorro, que estará ubicado en la plaza que se recuesta sobre la calle Antártida Argentina.