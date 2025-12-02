El Registro Único de Adopción (RUA) de Neuquén abrió este lunes una nueva convocatoria para familias interesadas en iniciar el proceso de adopción. La inscripción, completamente virtual, estará disponible hasta el próximo 15 de diciembre, según informó Viviana Toselli, integrante del registro, en diálogo en el programa Así Estamos por Mitre Patagonia.

Para anotarse, las personas deben ingresar al sitio web del Poder Judicial, acceder a la solapa “Dependencias” y luego al apartado del Registro de Adopción. Allí se encuentra habilitado un video explicativo y el formulario inicial, que constituye el primer paso del proceso.

Actualmente, el registro provincial cuenta con alrededor de 90 familias inscriptas, aunque se encuentran en diferentes etapas: algunas están en espera, mientras que la mayoría transita procesos de vinculación, guarda preadoptiva o incluso el juicio de adopción.

“Estas familias están en distintos momentos del proceso; algunas ya están conviviendo con niñas, niños o adolescentes, y otras iniciaron la vinculación”, detalló Toselli.

En la solapa “Convocatorias” de la página del RUA se publican los casos de niños y adolescentes que actualmente esperan una familia. Hoy, esas situaciones corresponden principalmente a chicos y chicas mayores de 10 años, dos grupos de hermanos, adolescentes que necesitan acompañamiento afectivo y sostén familiar.

Estas convocatorias especiales están disponibles todo el año, por fuera de los períodos ordinarios de inscripción.

Los días 15 al 16 de diciembre el registro recibirá la documentación requerida, sólo vía email, en formato PDF en la casilla institucional: registrounicodeadoptantes@jusneuquen.gov.ar.

Por qué los tiempos pueden ser largos

La funcionaria explicó que la mayoría de las personas que se anotan busca adoptar niños pequeños, lo que genera demoras. “Para quienes tienen una disponibilidad acotada a bebés o chicos muy pequeños, los tiempos suelen ser más largos porque la mayoría de los casos con los que trabajamos son de niñas, niños y adolescentes más grandes”, señaló.

Recordó que la adopción se declara cuando se agotan las posibilidades de reinserción familiar. En muchos casos, la intervención comienza por situaciones de vulnerabilidad que requieren primero medidas de protección y acompañamiento.

Familias solidarias: por qué no pueden inscribirse al registro

Consultada por la imposibilidad de que las familias solidarias —aquellas que alojan temporalmente a niños— puedan adoptarlos, explicó que uno de los requisitos para inscribirse en el registro es no estar anotado como familia solidaria. “La familia solidaria tiene un rol transitorio, hasta que se defina la situación legal del niño. Ese cuidado está bajo la órbita del Poder Ejecutivo y se aclara desde el inicio que el vínculo no es permanente”, indicó.

De todos modos, reconoció que existen casos excepcionales en que los jueces, evaluando el interés superior del niño, han permitido que una familia solidaria continúe el proceso de adopción, especialmente cuando el vínculo se prolongó más allá de los seis meses previstos.

La entrevista completa: