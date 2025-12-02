El camino musical de Joaquín Martínez tomó un impulso decisivo tras su participación en el certamen televisivo, pero lejos de apoyarse solo en esa vidriera, el joven de 23 años eligió profundizar su faceta de cantautor. Desde Buenos Aires, donde está radicado y vive “al 100% de la música”, contó que su primer álbum es un proyecto que viene gestando desde hace tiempo, íntegramente de manera autogestiva: composición, producción y dirección artística.

Las nuevas canciones —todas de su autoría— se alejan del folklore que lo acompañó en su infancia y exploran un sonido más actual: un pop indie con tintes latinoamericanos, una búsqueda que lo entusiasma y que comparte con un equipo de músicos y productores que se sumaron al desafío. “Es un trabajo enorme, hecho con cariño y con la energía de muchas personas que se comprometieron con estas canciones”, dijo durante una entrevista por AM550, que se emite por AM550.

De Zapala al país

Tras su paso por La Voz, Joaquín pudo recorrer escenarios de Buenos Aires, Córdoba, La Plata y su Zapala natal —donde colmó un teatro local— y ahora se prepara para reencontrarse con el público neuquino, donde comenzó a dar sus primeros pasos con banda y a ganar un público propio. Allí presentará parte del repertorio que integrará su primer disco y también algunas versiones que interpretó en el programa televisivo.

Mientras avanza la producción del álbum, asegura que su vida cotidiana está enteramente puesta en la música: “Es de lo que vivo hace tiempo. Me levanto y es lo único que pienso y lo único en lo que trabajo”, señaló. También valoró los contactos, amistades y oportunidades que dejó el programa, aunque remarcó que su crecimiento actual proviene de su propio esfuerzo: seguir tocando puertas, escribir, producir y sostener un proyecto independiente que ya empieza a mostrar su identidad.

Próximo show

Joaquín Martínez se presentará el 11 de diciembre en Mood Live (Ministro González 40), acompañado por su banda. Las entradas pueden adquirirse a través de sus redes sociales y las del local. Será su última fecha del año en la región.

