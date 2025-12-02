Este fin de semana, se llevó a cabo una intervención en el Cañadón de Pancho, ubicado en el embalse Piedra del Águila, tras recibir una denuncia sobre un campamento ilegal y actividades prohibidas en un área ambientalmente sensible. Personal de la Dirección Provincial de Fauna, con base en Junín de los Andes, se trasladó al lugar y descubrió un campamento instalado en un sector no habilitado para estas prácticas.

Durante la inspección, los agentes constataron que se estaba llevando a cabo pesca nocturna, una actividad expresamente prohibida en ese tramo del embalse. Además, encontraron fogones abandonados, algunos aún encendidos, y una gran cantidad de basura dispersa en la costa, lo que representaba un alto riesgo de incendio, especialmente en un entorno tan vulnerable desde el punto de vista ecológico.

La situación fue calificada como "crítica", ya que los acampantes no respetaron ninguna de las normativas vigentes sobre el uso del fuego, la gestión de residuos ni la pesca. Como resultado del operativo, se labraron actas de infracción por pesca nocturna, uso indebido de fuego y pesca con carnada.

El operativo se extendió hasta las 5 de la madrugada del domingo, con el fin de garantizar el cumplimiento de las regulaciones y mitigar los riesgos ambientales. Desde la Dirección Provincial de Fauna hicieron un llamado a la responsabilidad, instando a la población a respetar las zonas habilitadas y las normativas para evitar daños irreparables en áreas naturales de alto valor, como el embalse Piedra del Águila.