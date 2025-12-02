Un hombre fue condenado a ocho meses de prisión efectiva por dos intentos de robo ocurridos en Neuquén capital. Peter Alan Ferreira aceptó su responsabilidad en ambos hechos, lo que le valió la declaración de primera reincidencia.

El fiscal Horacio Maitini explicó durante la audiencia que el primer intento ocurrió el 11 de junio de 2024, alrededor de las 9:40, cuando Ferreira intentó sustraer la rueda de auxilio de una camioneta Toyota Hilux estacionada en la vía pública.

La maniobra fue detectada por personal policial que patrullaba la zona. Al verse sorprendido, el acusado abandonó rápidamente el objeto e intentó huir, pero fue detenido a pocos metros. La víctima, representante de la empresa propietaria del vehículo, reconoció la rueda y constató el daño en el soporte de seguridad.

El segundo hecho tuvo lugar el 15 de agosto de 2024, cerca de las 12:50, en las calles Sarmiento y Chaneton. En esta oportunidad, Ferreira intentó robar un Fiat Palio en el momento en que la conductora se disponía a ingresar al vehículo. Tras un forcejeo, el acusado intentó arrebatarle la llave del auto, pero la mujer logró resistir. Durante el altercado, la víctima sufrió un corte leve en un dedo. El acusado escapó, aunque fue detenido poco después por personal policial.

Tras analizar los hechos y los testimonios, la calificación de los delitos fue de robo simple en grado de tentativa. La defensa del acusado acordó la calificación legal propuesta, y tanto la parte fiscal como la defensa llegaron a un acuerdo sobre la pena.

Finalmente, el juez de garantías Raúl Aufranc homologó el acuerdo alcanzado, declarando la responsabilidad penal de Ferreira por ambos intentos de robo y dictando una pena de 8 meses de prisión efectiva.