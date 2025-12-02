¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

DESDE 2021 SE TRANSMITE EN CANAL 24/7

Huguex Cabrera celebra los 900 programas de “Tardes de Primera" y repasa el exitoso ciclo

El programa de actualidad y entretenimiento, que se emite por 24/7 Canal de Noticias, celebra este martes los 900 programas en vivo, consolidándose como uno de los ciclos más estables y populares de la pantalla regional.

Por Facundo Julio
Martes, 02 de diciembre de 2025 a las 14:13
El programa de actualidad y entretenimiento “Tardes de Primera”, que se emite por CN 24/7 Canal de noticias, alcanzó esta semana un hito histórico: 900 programas en vivo y sin interrupciones, consolidándose como uno de los ciclos más estables y populares de la pantalla regional. Su conductor y productor, Huguex Cabrera, celebró el logro y repasó los cinco años de trayectoria que cumple el programa en marzo de 2026.

Huguex recordó que el ciclo nació en marzo de 2021, cuando recién había regresado a Neuquén tras más de 15 años de vivir, estudiar y trabajar en Buenos Aires. “Apenas llegué, empecé a trabajar en Prima Multimedios. Primero hice ‘Veranísimo’ y después en marzo, arrancó ‘Tardes de Primera’ como un nuevo ciclo”, explicó.

Desde su inicio, el programa se consolidó como un magazine de espectáculos, gastronomía, turismo, agenda cultural y entrevistas, destacándose por la presencia de figuras reconocidas como Flavio Mendoza, Martín Bossi, Costa y numerosas notas por Zoom con artistas internacionales. Al mismo tiempo, uno de los ejes centrales fue promover el arte y la producción regional: “Siempre potenciamos a los artistas de acá, músicos, teatro regional y todo lo que pasa en Neuquén”, destacó Cabrera.

El conductor también subrayó que la propuesta se diferenció por incorporar música y entretenimiento, algo poco habitual en formatos informativos: “La gente de la tele y de la radio se enganchaba porque salíamos un poco de la noticia cruda; había música, segmentos temáticos, sorteos y un clima más relajado”.

“Tardes de Primera” se emite de lunes a viernes de 14 a 16, con emisiones especiales, transmisiones exteriores y viajes. Con el paso del tiempo, el público adoptó el ciclo hasta convertirlo en un clásico de las tardes. “La gente eligió acompañarse con nosotros, entretenerse un rato, escuchar música o enterarse de alguna novedad. Por eso el programa se instaló y llegó a los 900 programas”, expresó.

Cabrera también dedicó un mensaje especial de agradecimiento: “Estoy muy feliz y agradecido a Prima Multimedios, a Horacio Nicolás y a todo el equipo que hace posible que el programa salga al aire. A cada operador, director, camarógrafo, asistente y, sobre todo al público”.

El programa ya transita su quinta temporada, y su equipo se prepara para celebrar los primeros cinco años ininterrumpidos al aire en marzo de 2026, reafirmando su lugar como una de las propuestas más sólidas de la televisión neuquina.

