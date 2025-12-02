Tres de los siete presos que se habían fugado de una comisaría en Misiones ya fueron encontrados. Aun resta ubicar a los otro cuatro reclusos por lo cual los operativos continúan.

La fuga ocurrió el lunes por la madrugada, cuando autoridades de Bernardo de Irigoyen fueron notificadas por siete presos que habían huido de la comisaría local, donde estaban alojados, luego de realizar un boquete en la pared del baño del calabozo.

Los reclusos fueron identificados como Alejandro Ramos, Emanuel Krourluch, Daniel Simons, Agustín Morais, Darío Brítez, Jorge Guillermo Ojeda y Juan José Ferreira Álvez, por lo que de manera inmediata se dio inicio a diversos procedimientos y hasta comunicaciones con la Policía de Brasil.

Ferreira fue el primero de los capturados minutos después del hecho, luego fue encontrado Ojeda. Además este martes se confirmó que Ramos fue detenido en un operativo sobre la Ruta 14 mientras viajaba en un colectivo en el trayecto Dos Hermanas – Eldorado.

Acerca de la información dada a conocer por el portal Primera Edición, a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, Ramos se encontraba preso por el crimen del sereno Jorge “Koki” Ferreyra ocurrido en agosto de este año.

Además, tenía un amplio historial de antecedentes penales: robo calificado, robo calificado con arma, robo de motos y asaltos a comercios.

Los operativos continúan para dar con los cuatro prófugos restantes con más de 100 efectivos trabajando para la captura de los sujetos.

La fiscalía de turno lleva a cabo una investigación contra los efectivos que se encontraban de guardia al momento de la fuga para saber si existe la posible complicidad.