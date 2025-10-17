Histórico triunfo en UnTER: la Lista DAF Multicolor ganó y puso fin a 12 años de conducción oficialista

La Junta Electoral Provincial de UnTER difundió los resultados provisorios de las elecciones para la renovación de cargos de conducción provincial. Con una participación del 57% sobre un padrón de 18.611 afiliados habilitados, se emitieron aproximadamente 10.620 votos en las 144 mesas distribuidas en las 18 seccionales de Río Negro.

De acuerdo con los datos preliminares, la Lista 4 – DAF Multicolor – Docentes al Frente se posicionó en primer lugar con el 54% de los sufragios. La nómina lleva como candidata a la Secretaría General a Laura Ortiz, docente de Valle Medio, quien encabezó una campaña centrada en la defensa de la escuela pública, la paritaria provincial y la autonomía sindical. El resultado marca una tendencia clara, aunque resta el escrutinio definitivo.

Durante este viernes, la Junta Electoral comenzará a recepcionar la documentación oficial de cada seccional para dar inicio al conteo final. Desde el Consejo Directivo Central de UnTER se celebró el acto eleccionario como una expresión genuina de la democracia sindical. “Agradecemos la participación en las Juntas Electorales Provinciales y Locales, así como el compromiso y la militancia de las autoridades de mesa, fiscales, apoderados de lista y compañeros”, expresaron. Tras 12 años de gestión, la alianza Unidad Docente Azul Arancibia Celeste entregará el mando el próximo 10 de diciembre.

En Roca, Carolina Elisandro es la nueva secretaria general, acompañada por Beto Castro

La elección se desarrolló en un contexto de alta movilización gremial, con paros docentes, reclamos salariales y demandas por condiciones laborales en toda la provincia. La participación en la elección superó el 50% y se destacó la organización territorial en seccionales como Roca, Bariloche, Cipolletti y Valle Medio. El proceso fue supervisado por fiscales de todas las listas y se desarrolló con normalidad en la mayoría de las mesas.

El resultado preliminar será confirmado en los próximos días, una vez finalizado el escrutinio definitivo. Desde la Lista 4 anticiparon que, de ratificarse la tendencia, se convocará a una agenda de trabajo con las seccionales para definir prioridades gremiales. UnTER representa a uno de los gremios más importantes de Río Negro, con fuerte incidencia en la política educativa y en la negociación paritaria con el gobierno provincial.