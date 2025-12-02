San Lorenzo no tiene paz y sigue viviendo días turbulentos por problemas institucionales que afectan lo deportivo. El plantel de primera división decidió por segundo día consecutivo no entrenarse debido a que no recibieron el pago de la deuda que tiene el club con ellos.

La deuda corresponde al pago de los premios por clasificarse a la Copa Sudamericana venidera, logro deportivo obtenido en el medio de una profunda crisis dirigencial, donde su presidente Marcelo Monetti pende de un hilo luego de la causa por recibir dinero sin entrar de forma correcta en las arcas del club.

Si bien el Ciclón quedó afuera en octavos de final ante Central Córdoba, el plantel que dirige Damián Ayude se entren hasta el 5 de diciembre, fecha en la que el presidente se comprometió en saldar la deuda antes de que empezaran las vacaciones. Al no suceder esto, y con la incertidumbre de saber cuándo se abonará las primas producto de la crisis económica, es que el plantel extendió el paro que inició el lunes.

Elies Baez, uno de los jugadores buscado en Argentina y Europa

Ante este momento, que va en contrapartida a lo deportivo, donde San Lorenzo logró clasificar a Copa Sudamericana, varios clubes están interesados en los juveniles, donde aparece Elías Báez, lateral izquierdo de 21 años, quien ya tuvo sondeos de Racing y hasta del fútbol de Turquía. Otro que está en el radar de equipos europeos es Facundo Gulli, quien fue visto por el Sevilla de Matías Almeyda.

Por lo pronto, la AFA ya dio el visto bueno para el nuevo esquema dirigencial, que tendrá en primera fila a Sergio Constantino (vocal opositor y tercero en las últimas elecciones) acompañado por Cristian Evangelista, también opositor e integrante de la actual CD. Con este armado, se excluye a todo el bloque oficialista. El objetivo central será frenar el deterioro económico, incluido un pedido de quiebra, y ordenar la situación antes de definir un camino electoral.