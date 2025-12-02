El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal presentó días atrás el Presupuesto 2026, la ley de leyes para toda Administración provincial que define cómo y en qué áreas se destinarán los ingresos de la jurisdicción patagónica.



Con un total de gastos estipulado en torno a los $3.200.000.000.000, un repaso por las áreas que tendrán prioridad para el mandatario patagónico.



Vivienda y Urbanismo (asociado al Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura y entes descentralizados): $17.593.250.818. Este sector lidera con énfasis en inversión real directa, reflejando prioridades en desarrollo habitacional y urbano.



Comercio, Turismo y Otros Servicios (ligado al Ministerio de Producción, Comercio e Industria, con aportes de entes descentralizados): $13.677.708.247. Incluye inversiones reales y transferencias, apuntando a impulsar el sector económico productivo.



Educación y Cultura (gestionado por el Consejo Provincial de Educación, con contribuciones del Ministerio de Economía y otros): $11.397.960.138. Destinado mayoritariamente a inversión real, priorizando infraestructura educativa.



Transporte (bajo el Ministerio de Economía, Finanzas e Infraestructura y Ministerio de Producción): $6.607.216.521. Enfocado en mejoras viales y logísticas, con inversión real directa.



Salud (Ministerio de Salud y Ambiente, con entes descentralizados y parte en instituciones de seguridad social): $3.809.505.567. Recursos para equipamiento e infraestructura sanitaria, aunque menor en comparación con sus gastos corrientes totales.



Estos cinco sectores concentran cerca del 85% de los gastos de capital totales, destacando un enfoque en desarrollo social y económico sostenible. Por ejemplo, Vivienda y Urbanismo representa casi el 29% del total de inversiones, lo que podría traducirse en proyectos de housing y planificación urbana en una provincia con desafíos geográficos como Santa Cruz.

El proyecto de ley se trataría en una sesión pactada para el 11 de diciembre, de modo tal que el período ordinario se extendió hasta el 20 del corriente mes. Además, seguramente en los próximos días exista una reunión con autoridades del Ministerio de Economía de la Provincia.



