Más de treinta ovejas murieron en pocas horas luego de que una jauría de perros ingresara a una chacra ubicada al norte de Rincón de los Sauces. El hecho fue denunciado por un criancero local y constatado por personal policial, que verificó la magnitud del ataque.

Fueron 24 los corderos que encontraron muertos y otros siete con heridas de extrema gravedad, que debieron ser sacrificados. Según el dueño, el corral estaba correctamente cerrado, pero los perros excavaron por debajo de las rejas e ingresaron al predio.

Tras las primeras investigaciones, lograron identificar el posible origen de los animales. La jauría fue localizada a uno o dos kilómetros de la chacra afectada, en una vivienda particular donde un vecino mantiene 23 perros de distintas razas.

La situación fue comunicada a la Fiscalía de Delitos Ambientales y al municipio, que deberán intervenir para determinar responsabilidades y evaluar posibles sanciones.

Por su parte, el dueño de los perros aseguró ante las autoridades haber alcanzado un acuerdo informal con el criancero para compensar las pérdidas económicas, aunque hasta el momento no se formalizó ningún tipo de compromiso legal.

Desde la Sociedad Rural de Neuquén expresaron su preocupación por el hecho y recordaron que los ataques de jaurías a la hacienda son una problemática recurrente en la región y señalaron que es una de las principales amenazas para los pequeños productores, porque provocan pérdidas económicas muy difíciles de recuperar.