El enigma de la pareja que desapareció en la ruta: sigue la búsqueda

La búsqueda desesperada de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69) continúa en Comodoro Rivadavia, donde los vecinos comenzaron a recorrer por su cuenta zonas rurales con sus propias camionetas para intentar encontrar alguna pista. Los dos jubilados están desaparecidos hace más de una semana.

Durante la tarde de este lunes, los equipos de búsqueda detectaron restos de fogatas recientes en el Cañadón Visser, camino a la Ruta 3, uno de los sectores más inhóspitos de la región. Al mismo tiempo, efectivos de la Policía del Chubut realizaron rastrillajes sobre la zona costera.

El operativo involucra a unos 40 uniformados, personal de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, Defensa Civil Municipal, drones y perros especializados en búsqueda de personas. Se trata de un terreno de muy difícil acceso, con cañadones, médanos y zonas sin señal.

Kreder y Morales salieron desde su vivienda rumbo a Camarones el lunes 13 de octubre. Las cámaras de seguridad los registraron a las 9:31 en la rotonda de las rutas 39 y 3. Luego se los vio camino al aeropuerto de Comodoro Rivadavia y minutos más tarde retirándose de Caleta Córdova. Desde entonces, no hay más registros.

El viernes 17, los rescatistas hallaron su Toyota Hilux empantanada, con el cierre centralizado activado. Adentro estaba todo: dinero en efectivo, documentación y objetos personales, pero no los teléfonos celulares, lo que aumentó la preocupación.

La principal hipótesis es que abandonaron la camioneta para ir a buscar ayuda, posiblemente desorientados o agotados.

Gabriela, hija de Pedro, pidió intensificar los recursos y advirtió que nada tiene sentido:

“Mi papá es muy prudente. Jamás habría entrado a un lugar tan peligroso. No habría arriesgado ni su vida ni la de Juana”.

Familiares, vecinos de la zona y autoridades provinciales continúan trabajando contrarreloj ante un escenario cada vez más angustiante.