Taxistas de Centenario reclaman subsidios para poder competir con Uber

Taxistas de Centenario se movilizaron por diversos puntos de la ciudad, reclamando que se trate el proyecto que la Asociación presentó hace dos semanas para la declaración de emergencia en el sector ante el avance de las aplicaciones de transporte.

En un primer momento, se congregaron en la Plaza del Bicentenario y desde allí se dirigieron al edificio municipal. “Hoy las aplicaciones nos quitaron el 90% del trabajo, cuando antes hablábamos de un 60%” detalló Marcelo Montoya, presidente de la Asociación de Taxis de Centenario en diálogo con Entretiempo por AM550.

Montoya resaltó que la emergencia permitiría quitar algunas regulaciones y “recibir apoyo como se hizo con el transporte público de colectivos, que fue subsidiado cuando no pudo sostenerse”. El taxista también destacó que aportan con la tasa vial pero no se ven beneficiados.

Después del reclamo en el municipio, se dirigieron hacia el Concejo Deliberante y cortaron la calle San Martín. Cerca del mediodía recibieron la confirmación de una reunión el miércoles a la mañana con el intendente Esteban Cimolai junto con los concejales, sumando la posibilidad de la presencia de la jueza de faltas.

El presidente de la Asociación de Taxis señaló que al principio se secuestraron algunos autos, pero luego los liberaron y pudieron seguir trabajando. Por esto mismo, uno de los reclamos en el que más insistieron fue en el endurecimiento de los controles y las multas.

Montoya explicó que una situación que se repite es la de estar dos o tres horas detenidos en alguna base. Esta situación se ve reflejada en el mapa de calor de Uber donde se destacan los lugares con mayor demanda, en el que Centenario la mayor parte del día está pintado de rojo.

La entrevista completa: