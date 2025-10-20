La familia que sobrevivió al derrumbe del Cerro de la Virgen será indemnizada

Se realizó en Chos Malal una audiencia en la que las partes en la causa por el derrumbe en el Cerro de la Virgen presentaron un acuerdo de reparación integral. Allí establecieron el pago de tres montos de dinero en ese mismo concepto.

Este entendimiento fue homologado por el juez de garantías interviniente. Según detallaron, las sumas correspondientes a las dos víctimas menores de 18 años serán resguardadas judicialmente hasta que alcancen la mayoría de edad.

El derrumbe ocurrió el 1 de agosto de 2023 en Chos Malal, sobre el río Curileivú y el acceso a la Ruta 43, donde se construía un puente. En el incidente, tres integrantes de una familia resultaron lesionados. Por ello, en septiembre de este año formularon cargos por estrago culposo contra el presidente de la empresa constructora que realizaba la obra, además del director técnico de la firma.

Con el resarcimiento convalidado, y si se cumplen los puntos pactados, estos dos acusados no serán condenados y se va a declarar la extinción penal. Además, las partes convinieron no difundir el monto de la reparación.

Fue por la voluntad de las víctimas que el Ministerio Público Fiscal accedió a avanzar en la resolución del conflicto mediante la reparación integral. La Defensoría de Niñez y Adolescencia ya había adherido al entendimiento, en representación directa de las víctimas menores de edad, por lo que, tras precisar los alcances, el magistrado homologó el acuerdo.