Vecinos cortan el paso a camiones en Las Perlas por falta de agua en los barrios

Vecinos de Las Perlas, en Cipolletti, iniciaron un corte parcial del puente de acceso en reclamo por la falta de agua potable en los barrios Costa Esperanza y Bella Vista. La medida, que comenzó en la mañana de este miércoles, afecta exclusivamente al tránsito de camiones, especialmente los vinculados a ripieras y empresas extractivas. Los colectivos y vehículos particulares pueden circular con normalidad, según informaron los manifestantes.

El reclamo apunta directamente al municipio cipoleño y al intendente Rodrigo Buteler, a quien acusaron de incumplir acuerdos previos y promesas de obras básicas. “Nos cansamos de escuchar las promesas del intendente Buteler. Los vecinos nos cansamos de hablar y hacer acuerdos que no se cumplen”, expresó uno de los voceros vecinales durante la protesta. La falta de acceso a agua potable afecta a decenas de familias que habitan en zonas sin conexión formal a la red.

La decisión de cortar el tránsito pesado fue tomada por los propios vecinos, como forma de visibilizar el reclamo y frenar el paso de camiones que —según denuncian— “se llevan los recursos y no dejan nada”. “Hemos decidido cortar el tránsito para los camiones, las ripieras que se llevan los recursos y nosotros no tenemos respuestas”, señalaron. El corte se mantiene de forma pacífica, con carteles y presencia vecinal en el acceso al puente.

Los vecinos continuarán con el corte hasta que las autoridades les brinden respuestas

Desde los barrios afectados aseguran que la situación se agrava en épocas de calor, y que las gestiones realizadas ante el municipio no han tenido resultados concretos. “Exigimos agua potable en el barrio Costa Esperanza, Bella Vista. No es un lujo, es un derecho”, remarcaron. Los vecinos adelantaron que mantendrán el corte hasta obtener una respuesta formal del Ejecutivo municipal. "Estaremos hasta que venga alguien del gobierno de Cipolletti", señalaron.