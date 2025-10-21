Río Negro amplió los beneficios fiscales para las empresas que inviertan en la provincia

Invertir en Río Negro ahora será un poco más conveniente. El Gobierno provincial decidió extender de 10 a 15 años el plazo máximo del bono fiscal, una herramienta creada para premiar a las empresas que apuesten por producir, generar empleo y desarrollar la industria local.

La medida se oficializó a través de un decreto firmado por el gobernador Alberto Weretilneck, junto a los ministros Fabián Gatti (Gobierno, Trabajo y Turismo) y Carlos Banacloy (Desarrollo Económico y Productivo). La modificación apunta a acompañar los tiempos reales que necesita una inversión para dar frutos. En otras palabras: si una empresa construye una planta o instala nueva maquinaria, el Estado le da más margen para recuperar lo invertido a través de beneficios fiscales.

El bono, además, será transferible y se actualizará por inflación según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esto significa que las empresas podrán usarlo durante más tiempo o incluso cederlo, y su valor se mantendrá vigente pese a la suba de precios.

El régimen, establecido por la Ley 5.766, tiene como objetivo fomentar el crecimiento económico, la innovación y la generación de empleo en todo el territorio rionegrino. Está destinado tanto a empresas locales como a nuevos inversores que quieran radicarse en la provincia.

Los proyectos que se presenten deben demostrar un impacto real: ampliar su capacidad productiva, instalarse en parques industriales o generar nuevos puestos de trabajo. También se da prioridad a emprendimientos liderados por mujeres y jóvenes empresarios, que pueden acceder a un bono de hasta el 40% de la inversión base (el resto llega hasta el 20%).

El decreto también aclara que los beneficios deberán tener una relación directa entre el esfuerzo fiscal del Estado y el impacto económico y laboral del proyecto. Es decir, no se trata solo de recibir beneficios, sino de demostrar resultados concretos en desarrollo y empleo.

La Agencia de Recaudación Tributaria de Río Negro (ARTRN) será la encargada de reglamentar los detalles, controlar el uso de los bonos y garantizar que los fondos se utilicen correctamente.

En síntesis, el gobierno busca que más empresas se animen a invertir, con reglas claras y beneficios que, bien aprovechados, pueden traducirse en un verdadero empuje industrial para la provincia.