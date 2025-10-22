Alerta por tormentas fuertes en Neuquén: a qué hora llega y qué zonas estarán más afectadas

Tormentas fuertes en camino: cuándo y dónde golpearán
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas que regirá desde la tarde de este miércoles y durante la noche, afectando Neuquén capital, Confluencia, el este de Añelo, Pehuenches, Picún Leufú y parte del oeste rionegrino.
El organismo anticipa que las tormentas podrían ser localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente y viento con ráfagas de hasta 60 kilómetros por hora. Además, no se descarta la caída de granizo en varios sectores urbanos y rurales.
Qué se espera para la noche en Neuquén capital
El pronóstico detalla que el tiempo comenzará a desmejorar desde media tarde, con cielo cada vez más cubierto y ambiente cálido y húmedo.
Las tormentas más intensas llegarán entre las 21 y las 2 de la madrugada, con temperaturas que rondarán los 28 grados de máxima durante el día y descenderán abruptamente hacia la noche.
El viento, inicialmente leve, aumentará su intensidad hacia la tarde, con ráfagas entre 40 y 50 km/h que podrían superar esos valores durante los momentos más activos de la tormenta.
Qué hacer y qué evitar durante la alerta
Las autoridades recomiendan extremar precauciones y no subestimar el fenómeno. Entre las medidas más importantes:
-
Evitar salir o realizar actividades al aire libre.
-
No refugiarse bajo árboles ni postes eléctricos, por riesgo de caída o descargas.
-
Desenchufar aparatos electrónicos para evitar daños por rayos.
-
Retirar objetos del exterior que puedan volarse o bloquear desagües.
-
Tener lista una mochila de emergencia con linterna, documentos, radio y teléfono cargado.
También se aconseja no permanecer en ríos, lagunas o piletas ante la posibilidad de descargas eléctricas.
Qué pasará en los próximos días
Según la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC), esta inestabilidad es producto del choque de aire cálido y húmedo con pulsos fríos del sur, lo que mantendrá el tiempo variable y las tormentas intermitentes en toda la región.
Hacia el fin de semana, se espera el ingreso de aire polar, con lluvias y nevadas en la cordillera y neviscas en el centro y sur de Neuquén y Río Negro. Las temperaturas bajarán de forma marcada, con noches frías y posibles heladas al comienzo de la próxima semana.