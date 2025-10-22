El “Lobo” se defiende: descargo oficial tras el partido suspendido con Madryn

Gimnasia y Esgrima de Jujuy elevó un descargo formal al Tribunal de Disciplina de la AFA luego de los incidentes que derivaron en la suspensión del partido frente a Deportivo Madryn, correspondiente a los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional.

El árbitro Lucas Comesaña decidió dar por terminado el encuentro tras denunciar amenazas hacia él y su cuerpo arbitral, asegurando que “no existían las garantías necesarias de seguridad” para continuar el juego. Según explicó, las intimidaciones comenzaron con el cuarto árbitro y luego se extendieron hacia todo el equipo de jueces, lo que motivó la suspensión.

En respuesta, el “Lobo jujeño” confirmó que cumplió con los plazos establecidos por el Tribunal y propuso reanudar el partido en el estadio 23 de Agosto a puertas cerradas, haciéndose cargo de los gastos de traslado y estadía del equipo rival. La institución también planteó alternativas subsidiarias: jugar en una sede neutral sin público o, en última instancia, repetir totalmente el encuentro, garantizando la igualdad deportiva.

La resolución del Tribunal de Disciplina podría conocerse este jueves, según informaron fuentes oficiales, con la intención de no retrasar las instancias decisivas del torneo. La vuelta del cruce está prevista para el domingo 2 de noviembre, por lo que la decisión será clave para el desarrollo del Reducido.