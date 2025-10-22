Horror en Chile: un fotógrafo asesinó a sus dos hijos adolescentes y se quitó la vida

Un reconocido camarógrafo y director de fotografía chileno, Eduardo Cruz-Coke Japke, de 62 años, fue hallado muerto de un disparo en su vivienda de la comuna de La Reina, en Santiago de Chile. La principal hipótesis de los investigadores es que asesinó a sus dos hijos gemelos con discapacidad, de 17 años, antes de quitarse la vida. La madre de los chicos se encontraba de viaje en Bariloche al momento del hecho.

El caso generó profunda conmoción en Chile por la trayectoria del hombre y la violencia del episodio. Cruz-Coke Japke era conocido por su trabajo audiovisual en la Fundación Teletón, institución dedicada a la rehabilitación de niños y jóvenes con discapacidad motora.

Fue encontrado este sábado cerca de las 19, en una habitación contigua a la de sus hijos. De acuerdo con las primeras pericias, los adolescentes fueron hallados sin vida en el dormitorio principal con signos de asfixia, mientras que el hombre fue encontrado en el patio con múltiples heridas cortopunzantes y un arma de fuego junto a su cuerpo.

El fiscal Francisco Lanas Madrid, de la Fiscalía Oriente, confirmó que la línea de investigación se centra en un homicidio seguido de suicidio. “Podemos descartar preliminarmente que se trataría de alguna especie de robo. Sería más una situación de índole familiar, pero como les digo, la motivación y las causas de muerte de las personas en materia de investigación esperamos poder aclararlo”, señaló.

En la misma línea, la subcomisario Connie González, de la Brigada de Homicidios Metropolitana, sostuvo que no hay indicios de participación de terceros, y que las pruebas recogidas en la vivienda descartan un hecho delictivo externo.

